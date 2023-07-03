¿Ya se quedaron? Aumentan personas de 40 años que nunca se han casado

Contraer nupcias era una de las decisiones más importantes a considerar hace unas décadas, pero esta tendencia va a la baja, al menos en Estados Unidos, donde está creciendo el número de personas de 40 años que nunca se han casado.

Una investigación del Pew Research Center descubrió que los nacidos a partir de la década de 1960 han retrasado cada vez más el matrimonio, mientras que otros de plano renunciaron a este tipo de enlaces entre parejas.

La tendencia, según los datos, exhibe que muchas de las personas de 40 a 44 años mantienen una relación o incluso viven con alguna persona sentimental, pero el 22% de ellos nunca llegó al altar.

"Las personas de 40 años con mayor educación tienen más probabilidades de haberse casado, pero el crecimiento de este grupo no ha revertido la tendencia general de retrasar o renunciar al matrimonio", expone el estudio.

In 2021, 40-year-olds with a high school diploma or less were more likely to have never married than those with at least a bachelor’s degree (33% vs. 18%). https://t.co/sFhHnSaAOq pic.twitter.com/qYplc0JraI — Pew Research Center (@pewresearch) June 30, 2023

Estadounidenses optan por el matrimonio tardío

La investigación también permite concluir que los estadounidenses que no han renunciado a contraer nupcias eventualmente llegarán a lo que se conoce como un matrimonio tardío.

De hecho, un estudio similar realizado en 2021 reveló que, las personas de 40 años que no se casaron a esa edad, lo hicieron al cumplir 60 años. Es decir, únicamente retrasaron el enlace por diversas razones, pero al final sí llegaron al altar.

"Si ese patrón se mantiene, una proporción similar de las personas de 40 años que nunca se han casado se casarán en los próximos años o décadas", añade el estudio.

Los estudios sí influyen en el matrimonio

El análisis del Pew Research Center halló que las personas de 40 años sin un título universitario tenían más probabilidades de no haberse casado nunca que las habían completado una licenciatura de cuatro años.

A record high 25% of U.S. 40-year-olds had never been married in 2021, a significant increase from 20% in 2010. Just 6% of 40-year-olds had never been married in 1980. https://t.co/Y47s4ea8ry pic.twitter.com/p9OMt0FF2p — Pew Research Center (@pewresearch) June 28, 2023

"Un tercio de los que tenían un diploma de escuela secundaria o menos nunca se habían casado, en comparación con el 26% de los que tenían alguna educación universitaria y el 18% de los que tenían una licenciatura o más educación", señala.

Este grupo, con educación y que opta por casarse, sigue al alza, pero no ha logrado revertir la tendencia que experimentan los estadounidenses de retrasar o renunciar al matrimonio al llegar a los 40 años.