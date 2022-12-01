AMLO anuncia aumento del 20% al salario mínimo para 2023

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) anunció que la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, el sector empresarial y el obrero acordaron un aumento del 20% al salario mínimo para 2023, por lo que pasará de 172 pesos diarios a 207 pesos, es decir, un incremento de más de mil pesos al mes. Mientras que en la frontera, el aumento permitirá pasar de 260 a 312 pesos.

En la mañanera de hoy, Luisa María Alcalde, titular de la secretaría de Trabajo y Previsión Social, agradeció al sector empresarial el acuerdo para el aumento del salario mínimo y dijo que hay un acuerdo y compromiso de los empresarios de llegar al 100% para el salario mínimo al final de la administración de López Obrador.

A partir del 1 de enero de 2023, el #SalarioMínimo en la Zona Libre de la Frontera pasará de $260.34 a $312.40



Para el resto del país de $172.87 a $207.44



Así lo declaró la titular de la @STPS_mx, @LuisaAlcalde pic.twitter.com/tFKVmEwft1 — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) December 1, 2022

AMLO reconoce a empresarios por aumento de salario mínimo

El presidente López Obrador indicó que en 40 años no se había registrado un aumento así al salario mínimo, por lo que reconoció a los empresarios por esete acuerdo y por trabajar juntos, en una de las muchas acciones para enfrentar a la inflación.

"Es una buena noticia, se está recuperando el poder adquisitivo del salario mínimo, tenemos muy buena relación con el sector obrero. Quiero destacar la participación de muy especial del sector empresarial, es donde hay más resistencia a veces, hemos contado con el apoyo del sector empresarial y solo en una ocasión no hemos logrado consenso, pero el que ahora se haya logrado este acuerdo es muy importante que estemos enfrentando una inflación de caracter internacional", declaró el mandatario.

#EnLaMañanera | El aumento al salario mínimo del 20 por ciento es una buena noticia, así lo consideró el mejor presidente @lopezobrador_ pic.twitter.com/b9jWq1tH5t — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) December 1, 2022

El Presidente López Obrador dijo que este aumento al salario mínimo, a partir del 1 de enero, no causará un incremento a la inflación y es una buena noticias para los trabajadores.

Voceros del sector obrero y empresarial destacaron la disponibilidad del gobierno, a través de la Secretaría del Trabajo, para que ocurra el aumento del salario mínimo.