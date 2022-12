¿De qué trató la mañanera de AMLO? Resumen del 1 de diciembre

El 1 de diciembre en la mañanera de AMLO se dio a conocer el informe de Cero Impunidad, además de abordaron otros temas; checa el resumen de la conferencia de López Obrador.

Reporte de cero impunidad noviembre 2022

Ricardo Mejía, subsecretario de seguridad dio a conocer en la mañanera de AMLO que del 24 al 30 de noviembre hubo 8 mil 181 personas detenidas, de las cuales 7 mil 662 fueron presentados ante el Ministerio Público.

Entre las detenciones destacó la de “El Negrolo”, presunto líder de La Tropa del Infierno, un grupo de sicarios del Cártel del Noroeste, heredero de Los Zetas, en Nuevo Laredo, Tamaulipas; está acusado de ser presunto responsable de diversos agresiones, entre ellos, el ser autor intelectual del rapto de alcalde de guerrero, coahuila, Mario Cedillo, quien fue rescatado en una operación de las Fuerzas Armadas.

También destaca la detención de policías municipales de los Pinos, Zacatecas, por sus presuntos nexos con la delincuencia organizada.

Sobre la actuación de los jueces, Ricardo Mejía dio a conocer que la liberación de Edgar Saúl “N”, “El Negro Pipas”, por ser presunto autor intelectual de Pamela Montenegro, conocida como la “Nana Pelucas”, ocurrido en 2018.

#EnLaMañanera | Fue liberado Edgar Saúl N., alías "El Negro Pipas" por el homicidio de Pamela Montenegro, conocida como "Nana Pelucas" ocurrido en 2018 pic.twitter.com/r6tZuOvd6M — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) December 1, 2022

Somos primeros lugares en muchas cosas: AMLO sobre Selección Mexicana

El presidente López Obrador dijo que felicitó a la Selección Mexicana en el partido contra Arabia Saudita en Qatar 2022 porque jugaron bien, además indicó que aunque no clasificó, tiene primeros lugares en otros rubros, como en el ámbito cultural.

“Los felicité porque ayer jugaron muy bien y nos dieron momentos de alegría, de felicidad, también de esperanza, como suele pasar hay mucha afición para tan poco desarrollo deportivo... Somos primeros lugares en mucas cosas, estamos en los primeros lugares. ¿Saben en qué estamos en los primeros lugares? En cultura, México es de los pueblos con más cultura en el mundo y a mí me gustaría muchísimo que por ejemplo fueran a visitar los pueblos de Oaxaca”, expresó.

#EnLaMañanera | El presidente @lopezobrador_ se refirió a la eliminación de la Selección Mexicana del Mundial de #Qatar2022 pic.twitter.com/atGdWMMelJ — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) December 1, 2022

AMLO no reforzará seguridad en Palacio Nacional

El Presidente dijo que tras el incidente del militar que burló la seguridad de Palacio Nacional no reforzará el dispositivo, ya que la gente no tiene odio en su contra.

“La gente no tiene ánimo de dañar, en este caso es un oficial del Ejército que fue suspendido por alguna razón y está exigiendo que se le reconozcan sus derechos y ya la Sedena incluso me envió el informe de la situación de esta persona y se le va a seguir atendiento, pero no hay un ambiente de odio, de violencia, afortunadamente, se enojan e insultan, pero no pasa de ahí. Hasta la señora que yo dijo que yo era pata rajada, ofreció disculpas, no a mí, pero sí a mis paisanos”, dijo.

Acuerdan aumento del 20% del salario mínimo para 2023

La Secretaría del Trabajo y Previsión Social informó en la mañanera de AMLO que el sector empresarial obrero y el gobierno acordaron un aumento del 20% al salario mínimo, a partir del 1 de enero, para pasar de 172 pesos diarios a 207 pesos, es decir, un incremento de más de mil pesos al mes. Mientras que en la frontera, el aumento permitirá pasar de 260 a 312 pesos.

El sector empresarial y obrero indicaron que a continuar apoyando este proceso de empodaramiento del salario mínimo e indicaron que el fortalecimiento de gobierno, obreros y empresarios permitirá avanzar en este rubro.

“Es una buena noticia, se está recuperando el poder adquisitivo del salario, tenemos muy buena relación con el sector obrero, quiero destacar la participación de muy especial del sector empresarial, es donde hay más resistencia a veces, hemos contado con el apoyo del sector empresarial y solo en una ocasión no hemos logrado consenso, pero el que ahora se haya logrado este acuerdo es muy importnate porque estamos enfrentando una inflación de caracter internacional”, indicó AMLO.

A partir del 1 de enero de 2023, el #SalarioMínimo en la Zona Libre de la Frontera pasará de $260.34 a $312.40



Para el resto del país de $172.87 a $207.44



Así lo declaró la titular de la @STPS_mx, @LuisaAlcalde pic.twitter.com/tFKVmEwft1 — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) December 1, 2022

AMLO se reunirá con Gusvato Petro por política antidrogas

El presidente López Obrador dijo que viajará a Colombia en donde se reunirá con su homólogo Gustavo Petro para abordar el tema del combate de drogas, aunque no dio a conocer la fecha exacta.





“Verlo no solo con la visión de Estados Unidos, sino verlo a partir de la visión de América Latina, esto no signfica confrontarnos, sino analizar nosotros, cómo podríamos enfrentar est problema y sobre todo el que no haya violencia”, declaró.

#EnLaMañanera | Aunque todavía no hay fecha en Colombia se realizarán una serie de reuniones para definir el futuro del combate a las drogas con una visión diferente a la de Estados Unidos, así lo explicó el presidente @lopezobrador_ pic.twitter.com/i4mds0CtsR — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) December 1, 2022

SRE afina detalles sobre Cumbre de Líderes de Amércia del Norte

AMLO dijo que el gobierno ya trabaja en la agenda de la visita del presidente de Estados Unidos, Joe Biden y Justin Trudeau, primer ministro de Canadá, para el 9 y 10 de enero.

#EnLaMañanera | La Cancillería Mexicana ya trabaja con los gobiernos de Estados Unidos y Canadá para conformar la agenda de lo que será cumbre de Líderes de América del Norte que se realizará en enero en la #CDMX pic.twitter.com/PP7HKHhbSo — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) December 1, 2022

AMLO buscará acuerdo con bancos sobre ley de cuentas abandonadas

El Presidente dijo que no está de acuerdo con que se cambien las reglas del banco, ya que lo ofreció desde que estaba en campaña. Además, dijo que buscará un acuer do con la ASociación de Bancos de México sobre la Ley de Instituciones de Crédito, mejor conocidas como la ley sobre las cuentas bancarias abandonadas.

#EnLaMañanera | El presidente @lopezobrador_ consideró en que debe existir acuerdo con la @AsocBancosMx sobre el futuro de la Ley de Instituciones de Crédito pic.twitter.com/uUvjQG61q6 — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) December 1, 2022

¿Qué dijo AMLO en la mañanera de hoy 1 de diciembre?



El Presidente habló de temas como la eliminación de la Selección Mexicana, el aumento del 20% salario mínimo; estas fueron las frases más destacables de lo que AMLO dijo en la mañanera de hoy 1 de diciembre.