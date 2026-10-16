¿Qué subirá de precio en 2027? Viajes, refrescos, gasolina y otros gastos que podrían golpear tu bolsillo

El próximo año traerá cambios fiscales que podrían reflejarse en el bolsillo de los mexicanos. Entre las medidas aprobadas por la Cámara de Diputados se encuentran aumentos en los derechos por el uso del espacio aéreo nacional, cobros al sector ferroviario y cuotas para visitantes extranjeros. Estos ajustes podrían repercutir en el costo de los vuelos, los viajes en tren y los servicios turísticos.

Además, se prevén cambios en las cargas fiscales para las empresas y en los impuestos aplicables a determinados productos, como bebidas azucaradas y tabaco. Aunque no todos estos ajustes implican automáticamente un aumento de precio para el consumidor, sus posibles efectos en los costos de operación y las cadenas de suministro mantienen la atención sobre el impacto que podrían tener en la economía familiar durante 2027.