Captan cielo misterioso de resplandor rosa en Australia

Residentes de la ciudad de Mildura en Australia, fueron sorprendidos por un cielo misterioso que durante la noche se pudo apreciar con un resplandor rosa.

Las imágenes que se hicieron virales en redes sociales muestran un resplandor rosa en el cielo que fue captado por residentes y turistas de la ciudad de Australia. El cielo misterioso causó gran asombro entre los pobladores de la zona que rápidamente captaron las imágenes y las compartieron en redes sociales.

Se estima que el resplandor rosa en ese cielo misterioso fue observado por más de 30 mil personas que viven en la localidad ubicada en el noroeste del estado de Victoria en Australia.

La ciudad de Mildura y sus alrededores pudieron disfrutar del asombroso fenómeno. El cielo misterioso de resplandor rosa en Australia, hizo pensar de inmediato en que se trataba de una peculiar aurora boreal, sin embargo, al día siguiente de aclaró el misterio.

AUSTRALIA. Mysterious pink glow in sky above the town of Mildura were not an alien invasion. @canngroup confirmed the lights were coming from its local medicinal #cannabis facility, where the blackout blinds had been left open. https://t.co/L6APf8zjDK pic.twitter.com/4fnOzOuZn6 — CLEAR Cannabis Law Reform (@CLEARUK) July 21, 2022

Misterioso resplandor rosa fue captado en cielo de Australia

Medios de comunicación informaron que el cielo misterioso de resplandor rosa se debió a una empresa dedicada al cannabis medicinal, cuyas instalaciones se encuentran ubicadas en las afueras de la ciudad de Mildura.

El asombroso fenómeno fue provocado por las luces hidropónicas de una granja de cannabis medicinal que se reflejaron en las nubes de ese cielo nocturno.

La compañía farmacéutica "Cann Group" confirmó que las luces provenían de su instalación local cuando puso en funcionamiento su planta en donde las persianas opacas se habían quedado abiertas, provocando el resplandor rosa en el cielo de la localidad de Australia.

Los representantes de la compañía también señalaron que plantas de cannabis requieren diferentes espectros de luz para fomentar su crecimiento.

Scary Pink Sky in Australia! Mysterious Pinkish Glow Lights Up Sky Over Australian Town, Viral Photos of Eerie Phenomenon Caused by Local Cannabis Farm Puzzles Netizens#Viral #Scary #ViralNews #Australia #PinkSky #Cannabishttps://t.co/QSVXiCd9ie — LatestLY (@latestly) July 22, 2022

¿Qué es una aurora boreal y dónde se presenta?

Una aurora boreal se produce cuando las partículas cargadas por el Sol chocan contra la atmósfera de la Tierra y nuestro campo magnético las dirige hacia los polos. Por eso se habla de aurora boreal para el Polo Norte y de austral para el Polo Sur.