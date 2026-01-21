Joven de 19 años muere tras trágico ataque de perros salvajes en Australia

La madre de Piper James, una joven turista canadiense de 19 años hallada muerta y mutilada por perros salvajes conocidos como dingos en la isla K'gari (antes Fraser Island), en Queensland, Australia, pide que la recuerden como una chica de espíritu libre que pasó dos veranos combatiendo incendios forestales en su natal Canadá.

Tragedia en Australia: Hallan muerta a turista canadiense en la isla K'gari

Piper salió a nadar temprano el lunes 19 de enero de 2026 por la mañana. Dos hombres la descubrieron poco después, rodeada por unos 10 dingos cerca de la playa Orchid Beach. Su cuerpo presentaba mordidas y rasguños. La policía de Queensland investiga si los dingos causaron su muerte o interfirieron postmortem.

El perfil de Piper James: De bombera forestal en Canadá a aventurera en Oceanía

Angela James, madre de Piper, habló con medios locales desde su hogar en la isla de Vancouver. “Estaba pasando los mejores momentos de su vida en Australia ”, dijo. Piper amaba el país en el continente de Oceanía: "Le encantaba allí. Simplemente lo adoraba. Pensaba que era hermoso", agregó Angela.

Antes de viajar, Piper trabajó dos veranos luchando contra incendios en Columbia Británica para ahorrar y explorar el mundo. Montaba motos y soñaba en grande. Llegó a K'gari con su amiga Taylor Stricker, de su ciudad natal. Hace seis semanas, ambas consiguieron empleo como mucamas en un campamento de mochileros, apenas a unos cientos de metros de la playa donde murió.

Canadian teen Piper James of Vancouver was tragically killed on an Australian beach. She was found on the beach surrounded by Dingos. #RIP #News #Canada pic.twitter.com/l5hGJgVqJt — 🇨🇦🌲Eliotte Heinz FOREVER🌲🇨🇦 (@TCMCult) January 21, 2026

Piper llamaba a sus padres al amanecer desde la playa. "A menudo ponía la alarma para levantarse, capturar el amanecer, que es lo que hizo ese día", relató Angela. "Creo que eso es lo que se levantó a hacer. Pero nunca tuvo la oportunidad".

Dolor familiar y advertencias indígenas: ¿crecen los riesgos en K'gari para turistas?

El padre de Piper, Todd James, expresó su devastación en redes sociales . "Siempre recordaremos su risa contagiosa y su espíritu amable", escribió. "Tantos te extrañarán, mi preciosa niña bebé. Puede que te hayas ido, pero ¿cómo olvidarte?". Apoyó su viaje: "Admiraba su fuerza y determinación para perseguir sus sueños. Estaba contenta de que yo estuviera de acuerdo con su viaje a Australia”

La madre de la joven califica el suceso de "trágico accidente ". "Es trágico. No sé, tal vez algo necesita hacerse para mantener a la gente un poco más segura, eso es todo", afirmó. Un tour de aventura en K'gari las enamoró de la isla y sus habitantes, quienes les ofrecieron el trabajo.

¿Ataque de dingos o accidente? La policía de Queensland investiga la causa de muerte

El premier David Crisafulli anunció que la autopsia en tierra firme revelará si Piper murió ahogada o por los dingos. El último ataque fatal ocurrió hace 25 años: un niño de 9 años en 2001.

Tragic news today that the woman who was found deceased on an Australian beach this week is 19 year-old Piper James from #CampbellRiver. Hear from her broken-hearted father and friend tonight on @CHEK_News Credit: Facebook Todd James pic.twitter.com/HHlu9yjas6 — Dean Stoltz (@deanstoltzchek) January 21, 2026

Advertencias indígenas: El riesgo del turismo masivo y los "wongaris" en la isla

Líderes indígenas como Christine Royan, de la Butchulla Aboriginal Corporation, advierten desde hace años. "Les pedimos cerrar campamentos, no hacen nada. Sí creo que pudimos haber marcado la diferencia", dijo. Ellos conocen a los dingos como "wongaris" y notan su agresividad creciente por el turismo: 400 mil visitantes al año en una isla de 150 habitantes.

El inspector Paul Algie urge precaución: "Son animales salvajes. Imploro a todos los visitantes de K'gari que no se acerquen, no los alimenten y los dejen vivir su vida". La comunidad local está conmocionada.