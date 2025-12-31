Logo Inklusion Sitio accesible
Así es como el mundo recibe al Año Nuevo 2026

¿Cómo llegó el Año Nuevo 2026 en el mundo? Revisa las fotos y videos más relevantes de esta celebración en todo el planeta.

Los fuegos artificiales explotan sobre el Puente del Puerto de Sídney a las 9 p. m. durante las celebraciones de Nochevieja , en Sídney, Australia, el 31 de diciembre de 2025
En diversos monumentos del mundo colocan fuegos artificiales. |Reuters.
Escrito por:  César Contreras

En todas partes del mundo, las personas se preparan para despedir al año 2025 y recibir al Año Nuevo 2026, por lo que realizan diversas fiestas y celebraciones.

En Fuerza Informativa Azteca (FIA) te tendremos las fotos y videos de los momentos más relevantes de la llegada del nuevo año alrededor del planeta.

Así es como el mundo recibe al Año Nuevo 2026

Croacia se prepara para recibir al Año Nuevo

En medio del Lago Bajer, en la comunidad de Fuzine, Croacia, diversos hombres beben champaña al medio día del 31 de diciembre, en la víspera del Año Nuevo 2026.

La gente bebe champán mientras celebra el año nuevo temprano al mediodía, en la víspera de Año Nuevo , junto al lago Bajer, en Fuzine, Croacia, el 31 de diciembre de 2025
En Croacia así se preparan para recibir el Año Nuevo. |Reuters.

