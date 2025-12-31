Así es como el mundo recibe al Año Nuevo 2026
¿Cómo llegó el Año Nuevo 2026 en el mundo? Revisa las fotos y videos más relevantes de esta celebración en todo el planeta.
En todas partes del mundo, las personas se preparan para despedir al año 2025 y recibir al Año Nuevo 2026, por lo que realizan diversas fiestas y celebraciones.
En Fuerza Informativa Azteca (FIA) te tendremos las fotos y videos de los momentos más relevantes de la llegada del nuevo año alrededor del planeta.
Croacia se prepara para recibir al Año Nuevo
En medio del Lago Bajer, en la comunidad de Fuzine, Croacia, diversos hombres beben champaña al medio día del 31 de diciembre, en la víspera del Año Nuevo 2026.