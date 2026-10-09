VIDEO: ¡Caos en Tlatelolco! Auto cae en socavón en Eje 2 Norte

Un severo socavón sobre el Eje 2 Norte Manuel González, a la altura de la calle Lerdo, en la colonia Nonoalco Tlatelolco ocasionó que un auto quedara atrapado. El incidente ocurrió cuando el conductor de un vehículo particular transitaba por la vialidad y el asfalto cedió de manera repentina, engullendo la unidad ante la mirada de testigos y peatones en la alcaldía Cuauhtémoc. A pesar de la aparatosa caída al fondo de la oquedad y del riesgo inminente en la zona, las autoridades confirmaron que no se registraron personas lesionadas, quedando el saldo reducido a severos daños materiales y afectaciones viales.

La aparición de este hundimiento pone nuevamente en evidencia el grave deterioro del subsuelo y la falta de mantenimiento preventivo en las redes de agua y drenaje de la capital. Vecinos de la zona señalaron que la fuga constante de fluidos y las lluvias recientes han debilitado la base del rodamiento en avenidas de alto flujo vehicular, transformando las calles de la demarcación en verdaderas trampas para los automovilistas. Tras la caída del auto en el socavón, se generó tráfico en Manuel González y hubo momentos de tensión mientras los habitantes exigían la presencia inmediata de cuadrillas de la demarcación para evitar una tragedia mayor.

#ÚLTIMAHORA | Una severa falla en la infraestructura urbana provocó el colapso del pavimento sobre el Eje 2 Norte Manuel González, a la altura de la calle Lerdo, en la colonia Nonoalco Tlatelolco, donde un vehículo particular cayó al fondo de un socavón de consideración.



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Operativo de emergencia y resguardo tras colapso de auto en socavón en la Cuauhtémoc

Elementos del Heroico Cuerpo de Bomberos de la Ciudad de México, junto con personal de Protección Civil y equipos de emergencia, acudieron rápidamente al punto para implementar un perímetro de seguridad, coordinar la extracción de la unidad con ayuda de una grúa y verificar que no existieran riesgos de colapsos secundarios en los predios o en los carriles aledaños.

El Jefe Vulcano, titular de los bomberos capitalinos, informó sobre el incidente a través de sus redes sociales:

"Atendimos la caída de un vehículo en un socavón en la Colonia Tlatelolco, Alcaldía Cuauhtémoc. #AlMomento, informo que realizamos labores para liberar la vialidad. No se reportan personas lesionadas. #ServicioConcluido".

Atendimos la caída de un vehículo en un socavón en la Colonia Tlatelolco, Alcaldía Cuauhtémoc. #AlMomento, informo que realizamos labores para liberar la vialidad. No se reportan personas lesionadas. #ServicioConcluido@ClaraBrugadaM pic.twitter.com/RtaRSqM69l — Jefe Vulcano Cova (@JefeVulcanoCova) October 9, 2026

Pese al retiro del vehículo y al reporte final de las corporaciones de rescate, la vialidad permaneció bajo resguardo preventivo por parte de las autoridades capitalinas. Se prevé que el Sistema de Aguas de la Ciudad de México (SACMEX) y personal de obras de la alcaldía inicien los dictámenes técnicos correspondientes para reparar la falla estructural en la tubería subterránea, rellenar la oquedad y rehabilitar la carpeta asfáltica antes de reabrir por completo el tránsito en este enlace metropolitano.

