Ingresan a “El Tanque” del CJNG al Altiplano y continúa bloqueo en Reforma, mientras dormía

Mientras dormía la población de la metrópoli, se concretó el traslado a un penal federal de máxima seguridad de un presunto operador del Cártel Jalisco Nueva Generación detenido en Zapopan. Asimismo, un despliegue policiaco generó tensión en el Reclusorio Oriente durante una inspección interna, los trabajadores del IMSS mantuvieron el bloqueo en Reforma y concluyó el plantón de las madres buscadoras tras semanas de protesta.

Trasladan a Iván "N", alias "El Tanque", integrante del CJNG, al penal del Altiplano

En un fuerte operativo de seguridad federal, Iván "N", alias "El Tanque", señalado por sus nexos con el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), ingresó al Centro Federal de Readaptación Social Número 1, Altiplano, en Almoloya de Juárez, Estado de México.

El sujeto fue capturado el pasado lunes 5 de octubre en el municipio de Zapopan, Jalisco, como resultado de labores de investigación e inteligencia. Tras ser puesto a disposición de las autoridades ministeriales y realizar los trámites correspondientes, fue trasladado bajo custodia al penal federal de máxima seguridad, donde quedó resguardado a la espera de que el Ministerio Público defina los delitos específicos imputados y las autoridades judiciales determinen su situación jurídica.

Operativo de revisión en el Reclusorio Oriente genera incertidumbre entre familiares de internos

En la alcaldía Iztapalapa, cerca de 100 elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, acompañados por agentes de la Policía de Investigación y de la Policía Metropolitana, ingresaron a las instalaciones del Reclusorio Preventivo Varonil Oriente para llevar a cabo un operativo de inspección al interior del centro penitenciario.

#MientrasDormía | Durante la madrugada se realizó un operativo de más de cinco horas en el Reclusorio Preventivo Oriente, en Iztapalapa, con más de 100 elementos policiales.



La infomación con @oscar_mendoza31 en #HechosContigo pic.twitter.com/msbRETbdzt — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) October 9, 2026

El despliegue de las unidades y el cierre temporal de las calles de acceso provocaron momentos de zozobra entre los familiares de los internos que se encontraban al exterior. Mientras las fuerzas capitalinas realizaban la revisión en las celdas, elementos de la Guardia Nacional resguardaron el perímetro para evitar incidentes. Las autoridades no han emitido el reporte con los resultados de las revisiones realizadas al interior.

Trabajadores del IMSS mantienen plantón y bloqueo en Paseo de la Reforma

En el corazón de la capital, médicos, enfermeros y personal del Instituto Mexicano del Seguro Social mantuvieron el cierre total de la avenida Paseo de la Reforma, frente a las oficinas centrales de la institución, dentro de la alcaldía Cuauhtémoc.

La protesta se mantiene luego de que concluyera sin acuerdos una mesa de negociación de más de siete horas con representantes de la Secretaría de Gobernación y del sindicato. Los trabajadores exigen mejoras en las condiciones laborales, insumos hospitalarios, medicamentos, cobertura de plazas vacantes y rechazan el incremento salarial propuesto del 2.9%. Ante el estancamiento del diálogo, los inconformes anunciaron que el bloqueo continuará de forma indefinida, causando severos cortes a la circulación vial.

Levantan plantón de madres buscadoras tras 29 días frente a la FGR

Finalmente, personal de la Fiscalía General de la República retiró las carpas y pertenencias que permanecían sobre la calle Río Pánuco, en la colonia Cuauhtémoc, marcando el fin del plantón que colectivos de madres buscadoras mantuvieron durante 29 días.

Las manifestantes decidieron levantar el campamento y regresar a sus estados de origen tras lograr que la FGR recibiera formalmente 67 denuncias sobre personas desaparecidas. No obstante, las familias reiteraron el llamado a las autoridades federales para que se brinde un seguimiento integral a cada carpeta de investigación y se logre la localización de sus seres queridos.