Auto desaparecido en tsunami de Japón, hallado en el fondo del océano

Diez años después del terremoto y posterior tsunami ocurrido el 11 de marzo de 2011 en Japón, un auto desaparecido en esa tragedia fue hallado en el fondo del océano Pacífico.

Ese día, Yasushi Komatsu había visitado a sus padres y dejó su vehículo cerca de una estación de tren de la región de Tohoku, donde se produjo el sismo que después provocó enormes olas que arrasaron con todo a su paso.

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Komatsu perdió su auto ese día y luego de una década desde que ocurrió la tragedia, un grupo de buzos lo encontró en el fondo del océano.

El vehículo estaba en las profundidades del lecho marino de Ofunato, un pueblo pesquero localizado al noroeste de Japón, y debido a todos los años que permaneció en el agua, se volvió parte del ecosistema.

Los buzos explicaron a medios internacionales que el auto desaparecido se encontraba a 18 metros bajo el nivel del mar, cubierto de algas marinas, moluscos y diferentes tipos de peces que se alojaron en su estructura.

Dueño del auto desaparecido aprenderá a bucear para ver de cerca a su viejo auto

Mientras los buzos inspeccionaban el auto desaparecido, se dieron cuenta que en el asiento del conductor estaba la placa y a pesar de los años, fue posible entender la combinación de números.

Con los datos de la placa, los buzos se dedicaron a buscar al dueño del auto, hasta que dieron con Komatsu, quien se alegró de ver otra vez su vehículo, aunque estuviera en el fondo del océano.

|Kyodo News

Sin embargo, el dueño del auto desaparecido también sintió tristeza al recordar el tsunami que dejó miles de muertos. “Me hace llorar”, dijo Komatsu a medios internacionales.

Por ahora, el hombre solamente ha podido ver su vehículo en fotografías y videos; sin embargo, sacará una licencia de buceo para observarlo personalmente, pues se quedará en el lecho marino.

¿Cuántas víctimas dejó el sismo y posterior tsunami de Japón?

El sismo de magnitud 9.1 azotó Japón el 11 de marzo de 2011, como consecuencia, se generó un tsunami con olas de hasta 40 metros de altura que llegaron 10 kilómetros tierra adentro en algunas regiones.

Debido a la magnitud de ambos fenómenos, más de 15 mil personas murieron, se contabilizaron tres mil 647 desaparecidos y casi seis mil heridos, según el Centro Nacional de Prevención de Desastres (Cenapred).

El sismo también causó la falta de suministro eléctrico y con esto, una falla en el sistema de enfriamiento de algunos reactores en la planta nuclear de Fukushima, por lo que se produjo una explosión y la liberación de agentes radiactivos al ambiente.

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