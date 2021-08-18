Sismo 6.8 se registra en Vanuatu, en el pacífico; descartan un tsunami
Un sismo de magnitud 6.8 se registró en el archipiélago de Vanuatu, por lo que se activó la alerta de tsunami, que después fue cancelada.
Un sismo de magnitud 6.8 se registró en el archipiélago de Vanuatu, en el Pacífico, lo que provocó una alerta de tsunami, que poco después fue cancelada.
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El Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS) indicó que el epicentro del sismo se localizó a 91 kilómetros de profundidad bajo el lecho marino y a unos 16 kilómetros al norte de Port Vila, la capital Vanuatu.
Hasta el momento no se han reportado víctimas ni daños materiales por el sismo, que tuvo lugar a las 10:10 horas.
Vanuatu registra sismos habitualmente por su ubicación
Vanuatu está situada cerca del Anillo de Fuego del Pacífico y de los volcanes submarinos de la Cuenca de Lau, por lo que es normal que se registren movimientos teluricos.
Vanuatu está situada cerca del Anillo de Fuego del Pacífico y de los volcanes submarinos de la Cuenca de Lau, por lo que es normal que se registren movimientos telúricos.