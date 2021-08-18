Sismo 6.8 se registra en Vanuatu, en el pacífico; descartan un tsunami

Un sismo de magnitud 6.8 se registró en el archipiélago de Vanuatu, en el Pacífico, lo que provocó una alerta de tsunami, que poco después fue cancelada.

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El Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS) indicó que el epicentro del sismo se localizó a 91 kilómetros de profundidad bajo el lecho marino y a unos 16 kilómetros al norte de Port Vila, la capital Vanuatu.

Hasta el momento no se han reportado víctimas ni daños materiales por el sismo, que tuvo lugar a las 10:10 horas.

Vanuatu registra sismos habitualmente por su ubicación

Vanuatu está situada cerca del Anillo de Fuego del Pacífico y de los volcanes submarinos de la Cuenca de Lau, por lo que es normal que se registren movimientos teluricos.

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