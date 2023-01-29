Autobús cae por acantilado en Perú; hay 24 muertos

Al menos 24 personas murieron luego de que el autobús en el que viajaban cayó por un acantilado en el norte de Perú, informó la policía a través de un comunicado.

El organismo supervisor del transporte de Perú (SUTRAN) confirmó el accidente y agregó que en el autobús viajaban alrededor de 60 pasajeros.

🚨 Tragedia en Perú 🚨

Un autobús sufrió una volcadura cayendo varios metros desde la pendiente del km 21 dejando un saldo de 25 muertos y decenas de heridos, muchos de ellos de gravedad.

El accidente ocurrió a las 3 AM, hora local en #Piura. pic.twitter.com/WabRfpy1iF — Oswaldo Ceballos (@oswaldonoticias) January 28, 2023

La tragedia, que involucró a un autobús de la empresa Q'Orianka Tours Águila Dorada, ocurrió en el distrito de El Alto, en el extremo norte de Perú, informó el SUTRAN.

SUTRAN dijo que las primeras investigaciones mostraron que el autobús parecía tener una inspección de seguridad actualizada y un seguro contra accidentes.

Accidentes de tránsito son comunes en Perú

Los accidentes de tránsito son relativamente comunes en Perú, con muchos conductores que operan vehículos en caminos precarios y sin la capacitación adecuada.

En 2021, 29 personas murieron cuando un autobús se salió de una carretera en las montañas de los Andes.

