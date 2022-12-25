Dejan a migrantes cerca de la casa de vicepresidenta de EU en Nochebuena

Más de un centenar de migrantes fueron dejados en las cercanías de la residencia de la vicepresidenta Kamala Harris en Washington D. C. durante la Nochebuena, marcada por temperaturas bajo cero, luego de que fueron llevados en autobús desde la frontera suroeste de Texas, informaron el domingo grupos de ayuda a migrantes.

Aproximadamente entre 110 y 130 de los migrantes que buscan asilo en Estados Unidos, muchos de ellos familias con niños, fueron colocados en autobuses por funcionarios de Texas, dijo Tatiana Laborde, directora gerente de SAMU First Response, una agencia de ayuda que trabaja con la ciudad de Washington, D.C.

Comentó por teléfono que los grupos de ayuda habían sido informados de su viaje y esperaban su llegada a última hora del sábado de Nocehbuena para repartir mantas y luego transportarlos a una iglesia en el barrio de Capitol Hill de la ciudad.

Top story: @CFloresNews: '#HappeningNow the second bus of migrants has arrived here in D.C. near VP Kamala Harris’ home. They are boarding another bus taking them to a church. Was just told by someone helping bring them… pic.twitter.com/deIE71Ce4z, see more https://t.co/pEWWgCnJW8 — Mark Rollins (@MJRLearning) December 25, 2022

Autobuses con migrantes

Los ayudantes del gobernador de Texas, Greg Abbott, no estaban disponibles para comentar si el Estado coordinó su transporte.

El gobernador republicano, un firme crítico de las políticas de migración del Gobierno del presidente Joe Biden, y algunos otros gobernadores republicanos han estado transportando migrantes a ciudades controladas por los demócratas en el norte de Estados Unidos.

Texas ha transportado en autobús a miles de migrantes a Washington D. C., Nueva York y Chicago, en lo que algunos críticos han calificado de maniobra en medio de un debate nacional sobre el elevado número de llegadas de migrantes a la frontera sur de Estados Unidos.

Laborde dijo que en la última semana, nueve autobuses cargados de migrantes han sido dejados en Washington.

"Últimamente, lo que hemos estado viendo es un aumento de personas procedentes de Ecuador y Colombia", dijo Laborde. Anteriormente, muchos venezolanos llegaban en autobús, añadió.

Según Laborde, muchos de los recién llegados intentan ahora ir a Nueva York o Nueva Jersey, donde tienen parientes u otro tipo de apoyo comunitario.