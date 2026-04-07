Tras terminar la audiencia intermedia, el panorama para doña Carlota "N" y sus dos hijos luce más oscuro que nunca. Los tres, señalados por el homicidio de dos personas, un crimen que sacudió a la comunidad y que ahora entra en su etapa más crítica frente a un juez.

Durante el desarrollo de la diligencia, se formalizaron las pretensiones punitivas para cada uno de los involucrados. El Ministerio Público ha solicitado que se imponga una condena de 140 años de prisión para la mujer señalada, mientras que para sus dos hijos la petición de encarcelamiento asciende a 210 años.

Estas cifras reflejan la acumulación de penas por el doble homicidio, considerando el grado de participación y la saña con la que se presume actuaron los imputados. El destino de esta familia ahora reside en la valoración que realice la autoridad judicial sobre el caudal probatorio entregado durante esta fase.

¿Justicia o castigo excesivo? Las penas de 140 y 210 años que enfrenta la familia en Chalco

El entorno de Chalco sigue de cerca este caso, ya que la resolución definitiva deberá ser analizada y dictaminada por el juez encargado durante la siguiente sesión programada en el calendario judicial.

La defensa y la fiscalía han agotado sus argumentos en esta fase intermedia, dejando el camino libre para que se determine si los elementos son suficientes para sostener una sentencia que, en la práctica, representaría una cadena perpetua para los tres acusados. La expectativa social se centra en que el tribunal actúe con rigor para resarcir el daño causado a las víctimas del incidente.

¿Qué sigue tras la audiencia intermedia de Carlota "N"? Los pasos hacia la sentencia definitiva

La complejidad de este juicio radica en la naturaleza de los vínculos familiares entre los agresores y la severidad del delito cometido. Mientras la comunidad espera una resolución que traiga paz a los deudos, el magistrado evaluará minuciosamente si la petición de 140 años para la madre y 210 años para sus vástagos se ajusta a los marcos legales establecidos.

La historia la conocemos



Doña Carlota fue a denunciar, nadie le hizo caso y mató a dos hombres que invadían su propiedad



Su casa fue invadida por un grupo, las autoridades no hicieron nada y ella defendió lo suyo



Hoy dejó la cárcel



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ARRANCAMOS… pic.twitter.com/l5G1JkpGv0 — Manuel Lopez San Martin (@MLopezSanMartin) April 2, 2026

La próxima comparecencia será el escenario donde se defina si esta familia pasará el resto de sus días tras las rejas, cerrando así uno de los capítulos más oscuros y violentos registrados recientemente en la zona oriente del Estado de México.