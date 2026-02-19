Confirman sentencia en caso de Carlota “N”, la abuelita de Chalco, y sujeto se disculpa

Victor Eladio Torres Ortiz, uno de los invasores de la casa de la hija de Carlota “N” —conocida como la abuelita de Chalco, en el Estado de México—, fue sentenciado a seis años de cárcel por el delito de despojo.

El caso de la señora Carlota “N”, de 71 años, y sus hijos Eduardo “N” y Mariana “N” se dio a conocer el año pasado al ser detenidos e investigados por la muerte de dos hombres a quienes se les señaló de invasores de su casa el 1 de abril de 2025.

La mujer de la tercera edad fue captada disparando contra un grupo de personas que se encontraban afuera de un domicilio ubicado en la calle Hacienda La Labor, en la Unidad Habitacional Ex Hacienda Guadalupe, en el poblado La Candelaria Tlapala. Ese día un adolescente resultó lesionado y la señora con sus hijos escaparon en un automóvil.

Anciana sicaria



Una mujer y su presunto hijo balearon a una familia en #Chalco, #Edomex, tras un reclamo por una propiedad. El saldo fue de un joven muerto, un menor y un hombre heridos. Los agresores escaparon sin dejar rastro. Las autoridades aún no han realizado detenciones.… pic.twitter.com/17ZgD81xYL — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) April 2, 2025

Invasor de casa en Chalco aceptó su culpa y ofreció una disculpa

Victor Eladio Torres Ortiz aceptó su culpa mediante un procedimiento abreviado y ofreció una disculpa pública a la víctima. En una carta se comprometió a no realizar actos similares en el futuro.

El detenido podría acceder a la libertad con un brazalete electrónico si cumple con requisitos como la reparación del daño y el pago de una multa.

Atrapan a invasora de casa de hija de Carlota “N”, abuelita de Chalco

Una mujer llamada Lourdes Yohana “N” fue detenida por su probable intervención en delito de despojo en agravio de Mariana “N”, hija de la señora Carlota “N”. La detenida es presunta integrante de una organización social autodenominada Sindicato 22 de Octubre.

La mujer, junto con tres hombres llamados Victor Eladio Torres Ortiz, Esaú “N” y Justin “N”, así como otra investigada plenamente identificada, ingresaron al inmueble de Mariana “N”, quien, al enterarse, acudió al lugar donde los supuestos invasores le dijeron que se quedarían en el inmueble, ya que lo “rentaron por internet”.

¿Qué pasó con Carlota “N” de Chalco y sus hijos tras caso de despojo?

Elementos de la Secretaría de Seguridad estatal, así como policías municipales de Chimalhuacán y Chicoloapan, junto con la Fiscalía General de Justicia mexiquense, la detuvieron junto con sus hijos.

La mujer de 71 años permanece recluida en el penal de Chalco, junto con ellos. Los tres fueron vinculados a proceso por su presunta responsabilidad en el homicidio de Justin, de 19 años, y Esau, de 51.

En una audiencia celebrada en los Juzgados de Chalco, se determinó iniciar proceso legal contra estas personas investigadas por los delitos de homicidio calificado y homicidio calificado en grado de tentativa, pues un menor de edad resultó lesionado.

En noviembre de 2025, una jueza rechazó la solicitud de prisión domiciliaria para la señora Carlota “N”, por su avanzada edad y su deteriorado estado de salud.

La determinación se debió a un riesgo de que se pudiera escapar, además de que, de acuerdo con la jueza, no se acreditó el parentesco familiar con uno de los hijos que se presentaron para que su mamá permaneciera en su casa en prisión domiciliaria.

