Mientras dormía: Autos chocan de frente en Iztapalapa y otro vehículo vuelca en Circuito Interior

Un fuerte accidente automovilístico se registró cuando dos vehículos se impactaron de frente cuando circulaban a alta velocidad sobre la avenida Pozos, en la colonia Lomas de Santa Cruz, en la alcaldía Iztapalapa ; pero no fue la única emergencia durante la madrugada del 23 de diciembre en la Ciudad de México (CDMX), esto es todo lo que ocurrió mientras usted dormía.

De acuerdo con los primeros reportes, el choque dejó un saldo de cuatro personas lesionadas, tres de los heridos fueron trasladados a distintos hospitales a bordo de dos ambulancias, mientras que una persona más fue llevada a recibir atención médica en un auto particular, debido a la urgencia de su estado de salud.

Presuntamente, el conductor de un vehículo de color blanco circulaba en sentido contrario, a exceso de velocidad y en aparente estado de ebriedad, lo que habría ocasionado el impacto frontal.

En la camioneta viajaban dos adultos y una menor de edad, quienes resultaron con diversas lesiones y fueron trasladados a un hospital para su valoración médica.

Tras el accidente, el supuesto responsable huyó del lugar, dejando abandonado el automóvil y a su acompañante, quien quedó herido.

Posteriormente, esta persona fue puesta a disposición de las autoridades en calidad de detenido, mientras se realizan las investigaciones correspondientes para dar con el conductor responsable.

Choca vehículo escolta en la alcaldía Miguel Hidalgo

Un automóvil tipo escolta se impactó contra una banqueta y las protecciones metálicas de seguridad, en la alcaldía Miguel Hidalgo. De acuerdo con los primeros reportes, el vehículo circulaba detrás de una camioneta y, al frenar de manera repentina, el conductor perdió el control de la unidad, lo que provocó que chocara contra la banqueta y contra las estructuras metálicas colocadas para la protección de peatones.

Los hechos ocurrieron en el cruce de la calle Florencio Miranda y la avenida Observatorio, en la colonia 16 de septiembre. Al lugar acudieron elementos del Heroico Cuerpo de Bomberos y paramédicos, quienes brindaron atención prehospitalaria al conductor, un hombre de aproximadamente 40 años de edad.

Tras la valoración, se determinó que no presentaba lesiones de gravedad, por lo que no fue necesario su traslado a un hospital.

Atienden volcadura en la alcaldía Venustiano Carranza

Una camioneta terminó volcada sobre el Circuito Interior al cruce con la calle Rupias, en la colonia Simón Bolívar, en la alcaldía Venustiano Carranza .

El conductor manejaba en aparente estado de ebriedad y a exceso de velocidad, lo que provocó que primero se impactara contra un poste y después terminó volcado.

A pesar de lo aparatoso del accidente, ninguno de los dos tripulantes resultó col lesiones graves. El vehículo fue puesto en su posición y retirado con una grúa de área de tránsito, de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la CDMX .

Mientras que el conductor fue puesto a disposición de las autoridades para deslindar su responsabilidad.

Encuentran a un hombre sin vida en baños públicos en la alcaldía Miguel Hidalgo

Un hombre fue encontrado sin vida al interior de unos baños públicos ubicados en la calle Manuel Dublán, colonia Tacubaya, en la alcaldía Miguel Hidalgo, lo que generó una movilización de cuerpos de emergencia y autoridades capitalinas.

De acuerdo con los primeros reportes, fueron los propios trabajadores del establecimiento quienes realizaron el hallazgo, alrededor de las 22:00 horas, luego de notar que uno de los clientes permanecía por un tiempo prolongado en el área de regaderas sin responder a los llamados del personal.

Ante la situación, decidieron ingresar y localizaron al hombre inconsciente, por lo que de inmediato dieron aviso a los servicios de emergencia.

Al lugar acudieron paramédicos, quienes tras valorar al sujeto confirmaron que ya no contaba con signos vitales. Posteriormente, se notificó a la Fiscalía General de Justicia de la CDMX, cuyos peritos arribaron para llevar a cabo las diligencias correspondientes.

La zona fue acordonada mientras se realizaba el levantamiento de indicios y el cuerpo fue trasladado al Servicio Médico Forense, donde se le practicará la necropsia de ley para determinar las causas exactas del fallecimiento. Hasta el momento, la identidad del hombre no ha sido revelada y las autoridades continúan con las investigaciones para esclarecer lo ocurrido.

