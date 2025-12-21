Vivir con miedo en la Cuauhtémoc: vecinos denuncian ola de inseguridad tras balacera en CDMX

La colonia Cuauhtémoc, al centro de la Ciudad de México (CDMX) continúa bajo tensión tras varios días de la balacera que dejó un policía herido y seis detenidos.

Aunque el enfrentamiento ocurrió el jueves pasado, el ambiente sigue marcado por el miedo y la incertidumbre. En calles donde antes se caminaba con tranquilidad, hoy predominan miradas nerviosas, puertas cerradas y comercios alerta ante cualquier ruido sospechoso.

El chiste “no se sabe si son cuetes o balas” ha escalado a otro nivel, arrebatándole la tranquilidad a quienes antes consideraban la zona relativamente segura.

Inseguridad en la colonia Cuauhtémoc: vecinos ya no se sienten protegidos

Los testimonios coinciden: los disparos solo confirmaron una sensación que ya cargaban desde hace meses. Delitos como extorsiones , cobro de piso y robos se han “normalizado” en zonas cercanas a avenidas principales como Reforma y Bucareli. Por lo que esta balacera solo destapó una problemática latente.

“Cuando escuchamos los disparos corrimos hacia dentro de la casa. Ver gente tirándose al piso fue terrible. Y lo peor es que ahora vivimos con el temor de que vuelva a pasar”, cuenta Nancy Mendoza.

Tras el operativo policial, varios hogares cercanos fueron rodeados por elementos de Seguridad Ciudadana. Don Francisco, adulto mayor que vive junto al predio donde detuvieron a cuatro sospechosos, relató que, aunque los policías actuaron como parte de un operativo, el miedo le quedó marcado:

“Cuando abrieron la puerta me sentí perseguido. Mi hermano y yo no sabíamos qué hacer” La puerta y la fachada de su vivienda quedaron dañadas. Hoy espera una respuesta de las autoridades.

Aumento de violencia en la CDMX: el miedo ya es general

Vecinos coinciden en que, durante años, la mayor parte de los hechos violentos se concentraban en periferias. Pero ahora, aseguran, los delitos se sienten “en la puerta de casa”.

Comerciantes, estudiantes y trabajadores que diariamente transitan la zona afirman estar cambiando rutinas: salir más temprano, evitar caminar de noche o buscar rutas alternas para regresar a casa.

Aunque la Fiscalía continúa la investigación y la SSC mantiene patrullajes, los vecinos sienten que la violencia no se detendrá. Temen que la balacera sea un aviso para que la situación escale a otros niveles.

El miedo sigue ahí, latente, recordando que los disparos ya pasaron, pero la inseguridad permanece, y lo peor, aumenta.