Avalan senadores en comisiones ampliar días de vacaciones

De manera unánime, la Comisión del Trabajo y Previsión Social aprobó reformas a la Ley Federal del Trabajo para ampliar los días de vacaciones pagadas.

Por unanimidad, la Comisión de Trabajo y Previsión Social, aprobó reformas a los artículos 76 y 78 de la Ley Federal del Trabajo, a fin de ampliar el derecho de vacaciones pagadas de seis a 12 días, a partir del primer año laboral, lo que aumentará dos días laborales anuales en los siguientes cinco años, hasta llegar a 20 días de descanso obligatorio.

El dictamen establece que, a partir del sexto año, el periodo de vacaciones aumentará dos días por cada cinco de servicios hasta alcanzar 30 días de descanso, y de ahí hasta llegar a los 32 días de descanso obligatorio por 35 años de servicio.

Nuevo proyecto de vacaciones.

En el documento se menciona que este proyecto tiene el objetivo de blindar el derecho humano a las vacaciones, sin poner en riesgo la operatividad de las empresas o centros de trabajo.

El dictamen fue turnado a la Comisión de Estudios Legislativos, Segunda, para su discusión y aprobación, para que posteriormente se discuta en el Pleno.