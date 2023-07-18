Debido a las fuertes lluvias en algunos municipios del departamento de Cundinamarca y el Meta, se han presentado deslizamientos y una avalancha en Colombia, específicamente en la zona rural del municipio de Quetame, Cundinamarca. La cual dejó al menos 12 muertos y varios desaparecidos.

La tragedia sucedió en horas de la madrugada, donde según informa el cuerpo de bomberos de ese municipio, hubo una creciente subida de la quebrada "La Marcelita", específicamente en la vereda El Naranjal, zona rural de Quetame, al igual que en las quebradas Estaquecá, Puente grande y afectaciones en otras dos veredas.

La tragedia en Colombia sucedió durante la madrugada

El área afectada es en la zona rural del municipio, ubicada en la parte alta de la cordillera y que está próxima al río Negro, siendo tres quebradas de este afluente las que se desbordaron. La emergencia ocurrió mientras las personas dormían, por lo que no tuvieron tiempo para reaccionar.

En un principio, las autoridades informaron de seis víctimas fatales, número que más tarde se actualizó mientras continuaban las labores de rescate.

"Al momento tenemos el avistamiento de seis víctimas fatales, nos encontramos realizando un censo para poder establecer si tenemos más personas desaparecidas", dijo el delegado para los bomberos de Cundinamarca, capitán Álvaro Farfán, quien añadió que 35 personas, algunas de ellas con lesiones, fueron evacuadas de la vereda Naranjal, donde ocurrió la tragedia esta madrugada.

Al menos 12 muertos y 35 desaparecidos por avalancha en Colombia

De acuerdo con el gobernador de Cundinamarca, Nicolás García, hasta el momento hay 35 personas desaparecidas y 12 fallecidos, entre los que se encuentran dos menores de edad.

"Hasta el momento hemos rescatado los cuerpos de 12 personas, entre las víctimas fatales hay dos niños", dijo a Reuters el director operativo de la Defensa Civil, Ricardo Coronado.

Mensaje del presidente de Colombia

"La muerte que llega a Quetame, Cundinamarca, demuestra la imperiosa necesidad de ordenar el territorio alrededor del agua y liberar sus espacios", manifestó en su cuenta de Twitter el presidente colombiano, Gustavo Petro, quien se encuentra en Bruselas para participar en la cumbre de la Unión Europea y la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac).

Avalancha en Colombia arrasó varias casas

Según los primeros informes de las autoridades, la avalancha arrastró además varias casas, un puente y ocasionó también el cierre de la carretera que va de Bogotá a Villavicencio, capital del departamento del Meta y una de las despensas agrícolas del país.

La Fuerza Aérea Colombiana (FAC) indicó por su parte que ante el cierre de la carretera enviará un avión de reconocimiento a la zona para tratar de establecer desde el aire la magnitud de lo ocurrido.

"Continúa cierre total de vía por afectación en el sector del peaje Naranjal debido a avalanchas y crecientes súbitas de la quebrada del sector. Se desconoce tiempo de apertura, se requiere inspección y revisión con luz día. Siga recomendaciones del personal (sic)", informaron desde la cuenta oficial de Twitter de Coviandina, concesionario del corredor vial.

