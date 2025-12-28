Tragedia en Francia: 2 muertos tras avalanchas separadas en los Alpes

Dos personas murieron en dos avalanchas separadas que ocurrieron en los Alpes franceses, en plena temporada de vacaciones decembrinas.

La tragedia sucedió el 26 de diciembre de 2025 en la región de Savoie. La primera avalancha pasó alrededor del mediodía, en el resort de La Plagne. Este fenómeno desató el movimiento de nieve en la parte norte de la montaña Bellecote, lo que afectó a un grupo de seis esquiadores, quienes quedaron sepultados por la nieve.

Guía de turistas perdió la vida tras avalancha

Un guía de turistas de 60 años de edad fue rescatado de la nieve, pero sufrió un ataque cardíaco. Tras ser encontrado, fue trasladado a un hospital, donde fue declarado muerto.

La segunda avalancha sucedió cerca de la comuna de Vallorie, a las faldas del Monte Jovet, a una altura de 2 mil 300 metros. Cuatro esquiadores quedaron atrapados en la nieve. Uno de ellos también murió de un ataque cardíaco, entre tanto que los demás sufrieron lesiones y tuvieron que ser trasladados a un hospital .

No es primera vez de un accidente en los Alpes franceses

En agosto de 2024 , dos montañistas españoles perdieron la vida después de haber caído en Mont Blanc. La tragedia sucedió cuando ambos jóvenes, de entre 26 y 27 años, se sostenían de una cuerda y ésta se soltó, lo que causó su caída desde 100 metros de altura.

Un tercer alpinista cayó, pero logró sobrevivir y fue internado en un hospital. Por medio de un helicóptero, personal de emergencia pudo recuperar los cuerpos sin vida de ambos alpinistas.

