Navidad amarga: Hospital General de México en crisis por falta de insumos y servicios

La Navidad se tiñe de preocupación en el Hospital General de México Dr. Eduardo Liceaga. Mientras las calles se llenan de luces y celebraciones, los pasillos del hospital se convierten en salas de espera improvisadas, con pacientes y familiares enfrentando una dura realidad, enfrentan crisis de servicios.

En las calles en plena Navidad

“Sí es muy difícil, sí, porque son fechas muy especiales y yo creo que es un día en que toda la familia se reúne y si es difícil”, dijo Maricruz, familiar de paciente hospitalizado.

Y sí, estas fechas no son de celebración en el Hospital General de México “Dr. Eduardo Liceaga”. Para algunos, como Ernesto, esta es la cena navideña: “Tortas y refrescos para mis compañeros de neurología de terapia, ellos no pueden salir”, dijo Ernesto Sánchez, familiar de paciente hospitalizado.

Y la situación empeora por el desabasto de medicamentos , afuera, los familiares siguen esperando que lleguen los insumos.

“Norsantan, para la presión, gel para heridas, que no tienen, la cánula, que le pusieron apenas la tráquea, la tengo que comprar yo”, dijo Ernesto Sánchez, familiar de paciente hospitalizado.

“Le pusieron una válvula, pero como no la tenían la tuve que ir a comprar yo. De regalo de Navidad”, dijo María de Lourdes Montalvo, familiar de paciente hospitalizado.

Tampoco hay citas médicas para consulta de especialidad: “Pero ahorita no hay citas, hasta finales de enero. Para nosotros es gastos, costos y problemas aquí”, mencionó Jorge Alejandro Suárez, familiar de paciente.

Hasta lo más básico hace falta: “Es más, no hay agua, ahorita, no hay agua para bañar a los enfermos”, dijo Ernesto Sánchez, familiar de paciente hospitalizado.

Salas de espera afuera de los hospitales

Las calles aledañas al hospital se convierten en salas de espera, con adultos acostados en el piso o en bancos.

“Trajimos unos poquitos de juguetes y otros poquitos que les dieron aquí, al pasar le dieron unos juguetes también”, mencionó Lorena Moreno, familiar de paciente hospitalizada.

Como cada año, esta familia llegó a regalar comida: “Y más porque nosotros hemos estado en ese lugar de los pacientes, de los familiares, tenemos familiares enfermos”, mencionó Nosair Castillo, lleva comida al hospital.

Un acto solidario de muchas personas para aligerar la preocupación por la enfermedad y por la falta de medicamentos.