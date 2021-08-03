Aventura y Bad Bunny lanzan “Volví", primer tema en conjunto

El grupo Aventura y Bad Bunny estrenaron la noche del lunes el tema “Volví”, su primera colaboración en conjunto, la cual ya tenía más de 3 millones de reproducciones en la plataforma de YouTube.

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El cantante puertorriqueño adelantó en su cuenta de Instagram sobre el lanzamiento del tema “Volví”, al compartir una imagen en la que se leen Aventura y Bad Bunny con el mensaje: “Hoy a las doce de la medianoche se bebeee”, acompañado de la bandera de Puerto Rico y República Dominicana.

Bad Bunny también acompañó el mensaje con fotos en las que está con los integrantes de Aventura y en una de ellas incluso aparece el cantante Romeo Santos, quien se separó del grupo en 2011. Sin embargo, en 2019 hizo una colaboración con Aventura dentro de su disco "Utopía".

En sus redes sociales, el propio Romeo Santos también presumió la colaboración con Bad Bunny y señala que con ella se cierra "este ciclo de Aventura de manera memorable".

En Twitter, la agrupación Dominicana también presumió sonre la colaboración con Bad Bunny: “Para cerrar este ciclo de Aventura de manera memorable #Volví #GiraInmortal”.

El cantautor puertorriqueño Tommy Torres lanzó el pasado 23 de abril "El playlist de anoche", producido por Bad Bunny y un día antes, en los Premios Juventud 2021, el puertoriqueño se hizo con cinco galardones, incluidos los dos más codiciados, álbum del año y canción del año.

Bad Bunny lanza su sexto sencillo en lo que va de 2021

“Volví” es la sexta canción estrenada por Bad Bunny en lo que va de 2021, un año en el que supuestamente no tendría ningún lanzamiento y es que ha sido un año lleno de colaboraciones para el puertorriqueño.

"Volando", versión remix, "De museo", "Yonaguni" y "100 millones", son tan solo algunos de los temas que Bad Bunny ha compartido a sus fans este año y suma ahora “Volví” a la lista de imprescindibles del año 2021.