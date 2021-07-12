Video: Snoop Dogg canta “Qué maldición” junto a la Banda MS

La Banda MS sorprendió a sus fanáticos de Ontario, California, con un invitado de lujo durante su concierto de este fin de semana: el legendario rapero Snoop Dogg.

La agrupación oriunda de Mazatlán, Sinaloa, se presentó en la Arena Toyota con un lleno total y mientras sus seguidores cantaban y bailaban, presentaron al invitado de lujo.

Snoop Dogg subió al escenario mientras la Banda MS hacía un cover del famoso tema "The Next Episode". El rapero caminó mientras fumaba un cigarro de mariguana y finalmente fue presentado por la agrupación.

De inmediato, la banda comenzó a tocar las primeras notas de "Qué Maldición", tema que fue estrenado en mayo del año pasado y que sorprendió a los fanáticos del rapero y la banda. De inmediato, la emoción del público se hizo notar, con gritos y aplausos ante la gran sorpresa de la velada.

En redes sociales, tanto la Banda MS como Snoop Dogg compartieron videos del épico dueto, en donde se observa la emoción de los músicos y el público presente en la Arena Toyota.

Esto uedará grabado en la carrera de la Banda MS y en nuestros corazones. Eres enorme, Snoop Dogg. Haciendo historia”.

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¿Por qué se llevan tan bien Snoop Dogg y la Banda MS?

Snoop Dogg y la Banda MS se volvieron cercanos desde hace poco más de cuatro años, cuando en una transmisión en vivo, el rapero compartió un video en el que lamentaba la eliminación de los Dodgers de Los Ángeles, fumando mariguana y con canciones de la Banda MS como "El Color de Tus Ojos" de fondo, con una mirada visiblemente consternada.

Esta no fue la única vez que Snoop Dogg mostró su cariño por la música regional mexicana, pues también ha subido historias cantando canciones populares como "Chalino Fernández", además de que ha compartido sus mejores pasos al ritmo de "La Chona", de Los Tucanes de Tijuana.

Previamente, el rapero ya había confirmado que en los próximos meses llegará una nueva colaboración con un intérprete mexicano: Lupillo Rivera.

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