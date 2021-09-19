VIDEO: Avión militar protagoniza accidente en Texas; reportan heridos

Las autoridades de Lake Worth, en Texas, Estados Unidos, reportaron que un avión militar tuvo un accidente este domingo 19 de septiembre al chocar contra algunas casas y personas resultaron heridas. Videos que circulan en las redes sociales muestran la columna de humo que se formó tras el impacto de la aeronave.

#AlMomento | Un #avión militar de entrenamiento se estrelló contra viviendas de la ciudad de #FortWorth, en el área norte central de #Texas. Medios locales reportan un número indefinido de heridos.



Entérate de esta y otras noticias aquí 👉🏼https://t.co/suZwZcnYnt pic.twitter.com/GC50pecPwY — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) September 19, 2021

El Departamento de Bomberos de Fort Worth, en Texas, Estados Unidos, reportó que el avión de entrenamiento militar chocó contra dos casas que resultaron gravemente dañadas. Además, en el lugar quedaron algunas personas heridas.

Te puede interesar: Avión en llamas aterriza en aeropuerto de Guanajuato

De acuerdo con las autoridades, el accidente del avión pudo haber dejado daños en hasta seis casas en Texas, así como al menos dos personas heridas que tuvieron que recibir atención médica en un hospital.

FWFD PIO on scene of a military training aircraft crash in Lake Worth,TX. 2 homes heavily damaged, currently 2-3 patients being treated at this time. — Fort Worth Fire Department (@FortWorthFire) September 19, 2021

Autoridades de Texas llegan al lugar del accidente de avión

Hasta el momento se desconoce el motivo por el que ocurrió el accidente con el avión, el cual se habría estrellado en los patios traseros de las casas en el vecindario en Texas. Al lugar, llegó la Policía para evacuar la zona.

🇺🇸EE.UU.: Varios heridos al estrellarse un avión militar en en Lake Worth, Texas.

Los heridos están siendo atendidos. Asimismo, dos hogares sufrieron importantes destrozos a consecuencia del siniestro aéreo, cuya causa, de momento, se desconoce. pic.twitter.com/M0onBYFDfL — MCN Noticias (@mcn24H) September 19, 2021

Las autoridades de Texas también aseguraron que comenzarán una investigación para conocer las causas del accidente del avión, por lo que atendieron a los medios de comunicación.

Reportan a persona en estado grave tras accidente de avión

De acuerdo con las autoridades y los medios locales, dos personas resultaron heridas y necesitaron asistencia médica, sin embargo, una de ellas se encuentra en estado crítico tras el accidente del avión en Texas.

New video shows a column of smoke rising from the crash site of a military training aircraft in Lake Worth, Texas that "heavily damaged" two homes. https://t.co/9uohMTed46 pic.twitter.com/dT96GXMfPt — ABC News (@ABC) September 19, 2021

La persona en estado crítico fue trasladada al hospital Parkland Memorial Hospital en Dallas, Texas, mientras que la segunda persona fue llevada al Hospital Metodista Harris de Texas Health en Fort Worth, según los medios locales.

Testigos dijeron a una cadena televisa de Texas que había dos personas que parecían haber sido expulsadas del avión y que una de ellas resultó gravemente herida después de enredarse con el cableado eléctrico.