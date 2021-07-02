En Canadá, queman iglesias tras hallar cuerpos de niños indígenas

Dos iglesias católicas localizadas al sur de Columbia Británica, Canadá, fueron incendiadas presuntamente como una forma de protesta por los cuerpos de niños indígenas que se estaban enterrados en un inmueble que antiguamente funcionó como internado.

Keith Crow, jefe de la comunidad indígena de Lower Similkameen, explicó a medios locales que los equipos de emergencia fueron alertados por un incendio en la iglesia de Choapaka; sin embargo, la encontraron hecha cenizas cuando arribaron al lugar.

Te puede interesar: Hombre de Florida ofrece a víctimas de Surfside un lugar para quedarse

Más tarde confirmaron que la iglesia de Santa Ana, construida en la comunidad indígena de Upper Similkameen, también fue incendiada. “Estoy enfadado, no veo nada positivo en esto”, dijo Crow por estos hechos.

Consideró que los incendios en ambas iglesias “no son una coincidencia”, ya que se reportaron con una hora de diferencia. A principios de esta semana, otros dos recintos católicos de Okabagan también fueron destruidos.

Por su parte, Jason Bayda, sargento de la Policía Montada de Canadá, aseguró que los incendios son sospechosos y las autoridades ya buscan si tienen relación con otros incidentes ocurridos el 21 de junio en Penticton y Oliver.

Dear @HawleyMO, @ScottWalker, @tedcruz and anyone else out there. Canada is going through a Kristallnacht of church fires and vandalism. Ten churches today alone. Canadian police and politicians don’t seem care — many of them actually whipped it up. Please send help. pic.twitter.com/pK8QOGsOFt — Ezra Levant 🍁 (@ezralevant) July 2, 2021

Restos de niños indígenas encontrados en internados pudo motivar los ataques a iglesias

Los incendios en las iglesias se produjeron en el marco de una investigación sobre el hallazgo de 751 tumbas sin identificar, en los terrenos de un internado que permanece cerrado, pocas semanas después de que en Columbia Británica se encontraran los cuerpos de 215 niños indígenas.

De acuerdo con Reuters, la Iglesia Católica, que dirigía el internado indígena Marieval, habría sido la responsable de retirar las lápidas.

Cadmus Delorme, jefe de la Primera Nación de Cowessess, dijo que todavía no está claro cuántos de los restos encontrados en las tumbas pertenecen a menores de edad.

Según la Comisión de la Verdad y la Reconciliación de Canadá, que publicó un informe donde concluyó que el sistema de internados escolares del país equivalía a un genocidio cultural, se dejó un cementerio en el sitio Marieval después de que se demolió el edificio de la escuela.

La Primera Nación Cowessess comenzó una búsqueda en Marieval con un radar de penetración terrestre el pasado 2 de junio, después del descubrimiento de 215 tumbas sin marcar en el Internado Kamloops en Columbia Británica.

Los internados escolares comenzaron a funcionar en Canadá a principios del siglo XIX, eran administrados por la Iglesia Católica y según medios internacionales, los niños indígenas eran sacados a la fuerza de sus comunidades para enviarlos a estas instituciones donde aprendían otras lenguas y costumbres.

Te puede interesar: Ola de calor deja 100 muertos en cuatro días en Canadá