Alerta máxima en EU: Avión del secretario de Seguridad Nacional aterriza de emergencia

La antigüedad de las aeronaves utilizadas por funcionarios de alto nivel del gobierno estadounidense vuelve a estar bajo atención luego de que un avión de la Guardia Costera tuviera que realizar un aterrizaje de emergencia en Washington tras perder uno de sus motores.

En la aeronave viajaba Markwayne Mullin, secretario de Seguridad Nacional de Estados Unidos.

¿Cómo fue el aterrizaje de emergencia?

El avión presentó una falla en uno de sus motores mientras se encontraba en las inmediaciones del aeropuerto nacional Ronald Reagan, en Washington, por lo que la tripulación comunicó la emergencia a la torre de control y solicitó autorización para aterrizar de inmediato.

En el avión viajaban 14 personas, entre ellas Markwayne Mullin, secretario de Seguridad Nacional de Estados Unidos, y todos los ocupantes pudieron abandonar la aeronave sin problemas después de que se completara el aterrizaje.

The United States Coast Guard pilots made the single engine landing feel routine. No panic, just straight professionalism. After we landed, the pilots told me that was a first for them! We could not have been in better hands. https://t.co/ckhCkJbsRX — Secretary Markwayne Mullin (@SecMullinDHS) September 2, 2026

Horas después del incidente, el funcionario usó sus redes sociales para destacar la respuesta de los pilotos durante la emergencia, pues aseguró que la situación fue manejada con tranquilidad y profesionalismo.

"Los pilotos de la Guardia Costera de Estados Unidos hicieron que el aterrizaje con un solo motor pareciera rutinario. Sin pánico, solo profesionalismo. Después del aterrizaje, me comentaron que era la primera vez que hacían algo así. No podríamos haber estado en mejores manos", escribió el secretario de Seguridad Nacional en su cuenta de X.

El gobierno de Estados Unidos utiliza aviones antiguos

La emergencia ocurre en medio de los planes del Departamento de Seguridad Nacional para modernizar las aeronaves destinadas al traslado de sus principales funcionarios, pues no es la primera vez que presentan fallas que ponen en riesgo la integridad de los ocupantes y de la tripulación.

Una propuesta presupuestaria del mismo departamento señala que, para el año fiscal 2025, inicialmente se destinaron 50 millones de dólares para adquirir una nueva aeronave ejecutiva. Sin embargo, la cantidad aumentó a 200 millones de dólares para la compra de dos Gulfstream G700.

