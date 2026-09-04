Nuevo secretario interino del Ejército de EU: Trump nombra a Adam Telle tras renuncia de Dan Driscoll

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, designó a Adam Telle como nuevo secretario interino del Ejército, luego de la renuncia de Dan Driscoll.

Adam Telle se desempeñaba como subsecretario del Ejército para Obras Civiles y asumirá su nuevo puesto de manera inmediata, según informó el mandatario estadounidense a través de Truth Social.

¿Por qué renunció Dan Driscoll?

Dan Driscoll permaneció 18 meses al frente del Departamento del Ejército, pero presentó su renuncia después de desacuerdos con Peta Hegseth, secretario de Guerra de los Estados Unidos, relacionados con la dirección y los cambios en la estructura de liderazgo de la institución.

Aunque la Casa Blanca no dio a conocer una explicación oficial sobre los motivos de la dimisión, las diferencias entre ambos funcionarios habían sido reportadas previamente por medios estadounidenses.

#IMPORTANTE | Donald Trump (@POTUS) anuncia que Adam Telle asumirá el cargo como secretario interino del Ejército de #EU



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Las filtraciones indican que Driscoll había manifestado internamente su preocupación por el proceso de transformación del Ejército y su capacidad para mantenerse preparado ante las actuales exigencias militares.

La situación ocurre mientras Estados Unidos enfrenta un escenario complejo debido a la guerra con Irán, que se encuentra en su séptimo mes, lo que añade presión sobre la estructura de mando del Ejército.

¿Quién es Adam Telle, el nuevo secretario interino del Ejército de Estados Unidos?

Adam Telle es originario de Northport, Alabama, y cuenta con una trayectoria vinculada al gobierno estadounidense y a la administración de Donald Trump.

El 5 de agosto de 2025, el mandatario estadounidense lo designó como secretario de Obras Civiles del Ejército.

También trabajó como jefe de gabinete del senador Bill Hagerty, representante de Tennessee y ocupó un puesto en la Casa Blanca como responsable del equipo del Senado dentro de la Oficina de Asuntos Legislativos, siendo el enlace de Trump con la cámara alta.

