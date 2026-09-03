¿Adiós al estrecho de Ormuz? Presidente de EU propone rebautizarlo como “estrecho de Trump”

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, volvió a plantear la posibilidad de modificar el nombre de una zona geográfica, pues ahora sugirió llamar “estrecho de Trump” al estrecho de Ormuz, una de las principales rutas marítimas para el traslado de petróleo a nivel internacional.

La propuesta la hizo a través de Truth Social, donde le preguntó a sus seguidores si debería cambiarse el nombre ahora que, según afirmó, se encuentra bajo control estadounidense.

“Ahora que está bajo control estadounidense, ¿deberíamos cambiar el nombre del estrecho de Ormuz a estrecho de Trump? ¡Al igual que Estados Unidos, sería más polémico que nunca!”, publicó en su red social.

Trump la le cambió el nombre a un lago y a un océano

La idea se suma a otras iniciativas impulsadas por Donald Trump durante su segundo mandato para modificar nombres de lugares que involucran a Estados Unidos.

Y es que en enero de 2025, el mandatario ordenó que el gobierno federal estadounidense utilizara “Golfo de América” en lugar de Golfo de México.

#IMPORTANTE | Donald Trump afirmó que el estrecho de Ormuz permanecerá abierto "con o sin Irán", anunció un bloqueo dirigido a embarcaciones iraníes y aseguró que Estados Unidos asumirá el papel de "guardián" de la estratégica vía marítima.https://t.co/dV8hDsBlL4 pic.twitter.com/Mi3mlcX8oK — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) July 13, 2026

Mientras que en agosto de 2026, firmó una orden ejecutiva para que el lago Ontario fuera identificado como “Lake America” o “lago América” dentro de los registros oficiales estadounidenses.

La modificación también tuvo repercusiones en servicios digitales, los cuales comenzaron a mostrar “Lake America” para usuarios ubicados en Estados Unidos, aunque en Canadá continúa apareciendo con su anterior nombre.

¿Donald Trump le puede cambiar el nombre al estrecho de Ormuz?

Los nombres del Golfo de México y del lago Ontario fueron objeto de órdenes ejecutivas para modificar su uso dentro de determinadas instituciones estadounidenses.

La denominación “estrecho de Trump” no tiene actualmente un carácter oficial por ahora, pues el mandatario de Estados Unidos no puede cambiarle el nombre a territorios de otros países, aunque sí tiene el poder de ordenar que su gobierno y empresas de su país utilicen otra nomenclatura.

La declaración se produce, además, en un contexto de alta tensión en Oriente Medio con una nueva ola de agresiones con Irán.