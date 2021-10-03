VIDEO: Avión se estrella contra edificio en Milán; reportan 8 muertos

Agencias internacionales reportaron que este domingo 3 de octubre, un avión privado se estrelló contra un edificio en la localidad de San Donato, a las afueras de Milán, causando la muerte de los ocho pasajeros, entre ellos un niño.

De acuerdo con los reportes, el accidente que protagonizó el avión ocurrió cerca de las 13:00 horas, en una zona cercana a un importante depósito de gas, el cual no resultó dañado, por lo que los medios locales destacaron que se evitó una tragedia mayor. También ocurrió cerca de la línea 3 del metro de Milán.

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El edificio contra el que impactó el avión se incendió inmediatamente y quedó totalmente destruido, pero estaba vacío y solo se utilizaba como un estacionamiento de coches. Además, estaba en reconstrucción.

En #ITALIA Una avioneta se estrelló contra un edificio en construcción en San Donato Milanese, provincia de Milán. Los 8 ocupantes del avión murieron pic.twitter.com/Uk7Yw5SONs — Tuitero Sismico 🍥 (@TuiteroSismico) October 3, 2021

Comienzan investigación tras choque de avión en Milán

Las agencias agregaron que las autoridades locales ya comenzaron una investigación para tratar de conocer los motivos por los que el avión, que acababa de despegar del aeropuerto de Linate, en Milán, con destino a Olbia, en la isla de Cerdeña, Italia, se precipitó sobre el edificio pocos minutos después del despegue.

Los primeros reportes de algunos medios locales señalan que uno de los motores del avión se incendió. Una vez que se impactó contra el edificio, este quedó en llamas, sin embargo el Cuerpo de Bomberos local no tardó en controlar el fuego.

Videos muestran daños del edificio tras impacto del avión

En las redes sociales comenzaron a circular diferentes videos que muestran el resultado del impacto del avión contra el edificio, en San Donato, Milán.

Bomberos y policía de Milán trabajando en via Marignano, cerca de la estación de metro de San Donato, por un avión Pilatus PC-12 que transportaba a 8 personas, se estrelló a las 13.00 horas local, más o menos 5:00am hora de Centroamérica. 1/2 pic.twitter.com/TuUD61Kous — Aviaciónhr_Info🌎 (@aviacionhr_info) October 3, 2021

En las imágenes se observa que el edificio quedó completamente en llamas, lo que originó una extensa columna de humo, visible desde varios metros a la redonda. Además, al lugar asistieron algunas personas para presenciar el accidente.

🇮🇹 Italia Milán se estrella avión Piper privado, hay 8 fallecidos pic.twitter.com/jllSVfawzf — ℙ𝕣𝕠𝕕𝕦𝕔𝕥𝕠𝕣𝕖𝕤 𝕌Y (@productoresUY) October 3, 2021