Escándalo en el Senado por avión militar de EU en Toluca: Añorve denuncia mentira del gobierno

El aterrizaje de un avión del ejército de Estados Unidos (EU) en el aeropuerto de Toluca abrió un nuevo frente de confrontación política en el Senado . El coordinador de los senadores del PRI, Manuel Añorve, acusó al gobierno de mentir y ocultar información sobre este hecho.

Escándalo en el Senado por avión militar estadounidense en Toluca

A través de un mensaje difundido en redes sociales, el legislador priista recordó que el gobierno federal sostuvo que la aeronave estadounidense no transportaba tropas , por lo que no era necesario solicitar autorización al Senado de la República para su ingreso al país.

Sin embargo, Añorve calificó esa versión como falsa y sostuvo que existe un dictamen de la Comisión de Marina del Senado que autoriza el ingreso de tropas estadounidenses a bordo de un avión Hércules C-130, con aterrizaje en Toluca.

Respecto del escándalo provocado por el aterrizaje de un avión del ejército estadounidense en Toluca, hay que decir las cosas como son: el gobierno miente, otra vez.



Dijeron que este avión no traía tropas y que no requería permiso del @senadomexicano.



Falso.



Existe un dictamen… pic.twitter.com/l7UAs4hdA9 — Manuel Añorve Baños (@manuelanorve) January 21, 2026

El senador precisó que dicho dictamen estaba programado para ser votado durante un periodo extraordinario de sesiones, el cual fue cancelado por Morena .

Subrayó que no hay misterio ni teorías de conspiración en torno al documento y que tampoco existen permisos otorgados desde octubre. “Lo único que hay es un gobierno que miente, oculta, improvisa y luego quiere tapar sus pifias y malos manejos”, afirmó.

Ni votado ni aprobado en el Senado

Añorve aclaró que el dictamen nunca fue votado ni aprobado por el Pleno del Senado, pero el avión ya se encuentra en territorio nacional, lo que, dijo, representa una violación a la Constitución.

Señaló que Morena, al contar con mayoría legislativa, pudo convocar sin problema a un periodo extraordinario para formalizar el ingreso de las tropas.

Finalmente, el priista criticó el discurso patriotero que, aseguró, daña la relación con Estados Unidos , y enfatizó que lo que se requiere es coordinación y cooperación bilateral, no ocultar maniobras que podrían servir para la capacitación y adiestramiento de las fuerzas armadas.