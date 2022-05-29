Desaparece un avión en Nepal con 22 personas a bordo

Un pequeño avión con 22 personas a bordo operado por una aerolínea privada desapareció el domingo en Nepal. Las autoridades dijeron que se había enviado a los equipos de búsqueda al lugar de un incendio denunciado por los residentes locales.

La televisión estatal de Nepal dijo que los aldeanos habían visto un avión en llamas en el nacimiento del río Lyanku Khola, al pie de la montaña himalaya Manapathi, en un distrito fronterizo con el Tíbet.

El avión, un De Havilland Canada DHC-6-300 Twin Otter, despegó por la mañana para realizar un vuelo de 20 minutos, pero perdió contacto con la torre de control cinco minutos antes de aterrizar, informaron las autoridades gubernamentales. Estaba operado por Tara Air.

"Los equipos de búsqueda en tierra están avanzando hacia esa dirección", dijo a Reuters un portavoz de Tara Air, refiriéndose al lugar del incendio. "Podría ser un incendio provocado por los aldeanos o por los ganaderos. Podría ser cualquier cosa".

La Autoridad de Aviación Civil de Nepal (CAAN) también dijo que un equipo se dirigía a esa zona.

"La ubicación del avión sigue siendo desconocida debido al mal tiempo y a la complejidad del terreno", señaló la entidad en un comunicado. "Se intensificará la búsqueda terrestre y aérea de la aeronave y el centro de coordinación de rescate permanecerá abierto durante 24 horas".

El avión voló desde la ciudad turística de Pokhara, a unos 125 km al oeste de la capital de Nepal, Katmandú. Se dirigía a Jomsom, que está a unos 80 km al noroeste de Pokhara y es un popular lugar de turismo y peregrinación.

TARA AIR CRASH



A 9N-AET Twin Otter Tara Air plane which was carrying 4 Indians, 2 Germans and 13 Nepali travellers been confirmed to have been crashed near the Lete Hill Area



Operations to search and rescue any survivors are in progress#Nepal #TaraAir #taraairline #Airplane pic.twitter.com/IR4DvogAuU — Negotium (@teamnegotium) May 29, 2022

Accidentes de aviación en Nepal

Nepal, donde se encuentran ocho de las 14 montañas más altas del mundo, incluido el Everest, tiene un historial de accidentes aéreos. Su meteorología puede cambiar repentinamente y las pistas de aterrizaje de los aviones suelen estar situadas en zonas montañosas de difícil acceso.

A principios de 2018, un vuelo de US-Bangla Airlines de Daca, Bangladesh, a la capital de Nepal se estrelló al aterrizar y se incendió, en un epiosodio en el que 51 de las 71 personas que iban a bordo murieron.

En 1992, las 167 personas que viajaban en un avión de Pakistan International Airlines murieron al estrellarse contra una colina cuando intentaba aterrizar en Katmandú.