China y Nepal estudian viabilidad de red eléctrica transfronteriza

China y Nepal realizarán un estudio de factibilidad para poder construir una red eléctrica de transmisión de energía de alto voltaje a través del Himalaya, con el objetivo de facilitar el intercambio de energía eléctrica, así lo mencionaron funcionarios este sábado 26 de marzo.

El Ministro de Relaciones Exteriores de China, Wang Yi, y su homólogo nepalí, Narayan Khadka, presenciaron la firma de un acuerdo luego de las conversaciones en la capital de Nepal, Katmandú.

Foreign Minister Hon. Dr. Narayan Khadka and State Councilor and Minister of Foreign Affairs of the PRC H.E. Mr. Wang Yi witnessed the signing and exchange of agreements, MoUs and documents at Singh Durbar today after the official talks.@MFA_China@PaudyalBR @sewa_lamsal pic.twitter.com/KNLc63W6G5 — MOFA of Nepal 🇳🇵 (@MofaNepal) March 26, 2022

Nepal enfrenta escasez de energía durante la estación seca, por lo que la red planificada aliviaría el problema a través de las importaciones de China.

En los últimos años, Beijing ha gastado millones de dólares en la construcción o mejora de carreteras, aeropuertos, centrales eléctricas y hospitales en Nepal, ansioso por ganar influencia en el país que actúa como un amortiguador natural entre él y la India.

China y Nepal acordaron reazar un estudio para red ferroviaria en 2019

En el año 2019, China y Nepal acordaron realizar un estudio de factibilidad para una red ferroviaria bajo la Iniciativa de la Franja y la Ruta de Beijing a la que Nepal se unió en el año 2017. Pero aún no se ha logrado ningún progreso con ese fin, así lo mencionaron las autoridades.

La visita de Wang se produce un mes después de que el parlamento de Nepal aprobara una controvertida subvención de infraestructura de 500 millones de dólares de Estados Unidos. Los partidarios de los partidos comunistas, incluidos algunos aliados de la alianza gobernante, cuestionaron el motivo de Estados Unidos.

Wang llegó a Nepal el pasado viernes después de un viaje a la India. Entregó el nuevo aeropuerto internacional construido con un préstamo chino de 216 millones de dólares en la ciudad turística de Pokhara, a 125 km al oeste de Katmandú.

Se espera que el aeropuerto esté operativo a fines de este año, mencionó el jefe del proyecto, Binesh Munakarmi.

Chinese foreign minister Wang Yi today called on Nepal PM. During the meet China FM handed over ceremonial key after completion of Pokhara Regional International Airport. pic.twitter.com/n5yKr4djpg — Sidhant Sibal (@sidhant) March 26, 2022

Con información de Reuters.

