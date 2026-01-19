VIDEO: Así es como un avión perdió una rueda en pleno aterrizaje en Florida

Una imagen cuando menos aterradora es la que fue captada en Florida, Estados Unidos, cuando un avión con 20 pasajeros aterrizó y perdió una rueda al poco tiempo de tocar el pavimento de la pista.

VIDEO | Incidente en el Aeropuerto Internacional de Orlando: avión de United Airlines pierde una rueda

Ocurrió el 18 de enero de 2026 en el Aeropuerto Internacional de Orlando, alrededor de las 12:30 horas, tiempo local, cuando el vuelo 2323 operado por United Airlines despegó de Chicago hacia la ciudad estadounidense.

El avión, un Airbus A321neo, llevaba a 200 pasajeros y seis integrantes de la tripulación, cuando al hacer un aterrizaje brusco perdió una llanta del tren de aterrizaje delantero.

🇺🇸 | Avión evita un desastre al desprenderse su rueda delantera.



El vuelo 2323 de United Airlines sufrió un problema mecánico la tarde del domingo al aterrizar en el Aeropuerto Internacional de Orlando tras desprenderse la rueda delantera de la aeronave.

Detalles del vuelo 2323: ¿qué causó el aterrizaje brusco del Airbus A321neo?

United Airlines aseguró que el incidente se debió a un “problema mecánico al aterrizar”. Destacó que ninguno de los pasajeros ni los tripulantes sufrió heridas por lo sucedido.

No obstante, la Administración Federal de Aviación (FAA, por sus siglas en inglés) señaló que la aeronave quedó inutilizable tras realizar un aterrizaje brusco , por lo cual tuvo que ser revisado por mecánicos en tierra.

La aeronave fue removida de la pista y los pasajeros desembarcaron de forma segura.

La seguridad aérea en cifras: ¿qué tan comunes son los accidentes de avión actualmente?

Aunque los videos como este de accidente de avión pueden ser muy llamativos, la industria de la aviación es de las más seguras del mundo. En 2024 sólo hubo cuatro accidentes fatales en el mundo, en más de 33 millones de vuelos, lo que significa una tasa de accidentes del 0.12, de acuerdo con las cifras de accidentes del fabricante Airbus.

La tasa de accidentes fatales en 2024 es de 0.09 accidentes por cada millón de ciclos de vuelo, resalta el mismo análisis del fabricante de aviones.