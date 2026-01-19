Avión militar de Estados Unidos aterriza en Toluca tras emitirse alerta aérea; ¿era un vuelo autorizado?

El aterrizaje de un avión militar de Estados Unidos en el Aeropuerto Internacional de Toluca volvió a encender las alarmas, tras la alerta aérea emitida sobre posibles riesgos por actividades militares en el espacio aéreo de México.

La aeronave, un Hércules C-130 de la Fuerza Aérea de EU, fue detectada el sábado 17 de enero mediante plataformas de rastreo aéreo, aunque el Gabinete de Seguridad tardó más de 24 horas para dar una respuesta sobre estas actividades.

Avión militar de EU aterriza en Toluca: ¿qué se sabe?

De acuerdo con Flightradar24, la aeronave identificada como un Lockheed Martin C-130J-30 Super Hercules despegó de la base militar Dyess, en Abilene, Texas, a las 11:50 horas y aterrizó en Toluca a las 14:46 horas.

El avión permaneció algunas horas en territorio mexicano antes de regresar a Estados Unidos , sin que durante ese lapso se emitiera una explicación oficial inmediata, lo que alimentó versiones y teorías en plataformas digitales.

Fue hasta las 20:23 horas del domingo cuando el Gabinete de Seguridad aclaró que el vuelo estaba autorizado y formaba parte de actividades de capacitación debido a trabajos de cooperación bilateral.

OTRO “VISITANTE INESPERADO”: UN C-130J DE EE.UU. ATERRIZA EN TOLUCA Y BAJA MISILES✈️😏



Un avión militar estadounidense Lockheed C-130J Super Hercules aterrizó en el Aeropuerto de Toluca sin explicación oficial.



🤐 El régimen mexicano: silencio absoluto.

👀 La gente:… pic.twitter.com/4zGMQSeDK4 — Anonymous Hispano (@anonopshispano) January 18, 2026

Alerta aérea por acciones militares

El arribo del avión coincide con la alerta aérea preventiva emitida por la Administración Federal de Aviación (FAA) de Estados Unidos; especialmente de las aerolíneas que sobrevuelan México y otros países de la región.

En ese momento, legisladores de oposición exigieron al gobierno explicar el alcance real de dicha alerta, al considerar que podía tener implicaciones en materia de soberanía, seguridad nacional y relaciones bilaterales.

Un día después, el Gabinete de #Seguridad aclaró que el #avión Hércules C-130 en #Toluca fue un vuelo autorizado, bajo acuerdos bilaterales, esto tras la exigencia de la #oposición al gobierno federal aclarar el origen y alcance de la alerta aérea emitida por #EU. https://t.co/lEhMLi0q1o — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) January 19, 2026

Ahora, con el aterrizaje de la aeronave militar estadounidense en territorio mexicano, se vuelven a generar dudas sobre el impacto de dichas acciones militares.

No obstante, se ha explicado que el C-130J Super Hercules es una aeronave utilizada para:



Evacuación médica

Reabastecimiento aéreo

Misiones humanitarias

Combate de incendios

Aunque el Gabinete de Seguridad aseguró que el vuelo se realizó conforme a los protocolos establecidos y dentro de acuerdos de colaboración bilateral, usuarios en redes sociales criticaron que la respuesta llegara 24 horas después.

Para muchos, el retraso en la comunicación, especialmente entre los partidos de oposición, afecta la transparencia en temas relacionados con operaciones militares extranjeras en México y vuelve a poner en foco la alerta aérea emitida días antes por Estados Unidos.