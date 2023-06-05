Aviones de combate de EU interceptan aeronave que se estrelló sobre Washington

Aviones de combate F-16 del Comando de Defensa Aeroespacial de América del Norte (Norad, por sus siglas en inglés) interceptaron una aeronave que no respondió a las advertencias de las autoridades y terminó por estrellarse cerca de Washington, lo que provocó que se activara la alerta ante un posible ataque.

En un comunicado, las autoridades informaron que los aviones de combate F-16 intentaron hacer contacto con la aeronave civil tras una petición de la Administración Federal de Aviación, sin embargo, al aproximarse detectaron que estaba realizando un traslado de manera insegura.

A pesar de esta situación, el Comando de Defensa rechazó que haya disparado contra el avión y se limitó a responder que los aviones de combate F-16 se desplazaron a velocidades supersónicas, hecho que provocó el estampido que se escuchó en algunas zonas de Washington.

Piloto nunca respondió a advertencias

De acuerdo con el Norad, los F-16 incluso utilizaron bengalas "en un intento de llamar la atención del piloto”, pero no fue suficiente para detener su marcha y finalmente se estrelló en las inmediaciones del Bosque Nacional George Washington en Virginia.

"El piloto no respondió y el Cessna posteriormente se estrelló... NORAD intentó establecer contacto con el piloto hasta que la aeronave se estrelló”, añadió. Por su parte, el Departamento de Seguridad Nacional de los Estados Unidos mencionó que está al tanto de la situación que, hasta el momento, no representa una amenaza para el país.

Cuatro personas iban en el avión que se estrelló

El Norad informó que cuatro personas viajaban en el avión que se estrelló y obligó a las autoridades a activar los mecanismos de defensa ante un potencial ataque en Washington. Hasta el momento, las autoridades locales se encuentran trabajando en la zona para localizar e identificar a los pasajeros.

"Estamos al tanto de los informes de las comunidades en toda la Región de la Capital Nacional de una fuerte explosión esta tarde", añadió el Departamento de Seguridad Interior.