Pentágono acusa a China de realizar maniobra “agresiva” sobre uno de sus aviones militares

Un avión de combate chino llevó a cabo una maniobra "agresiva" cerca de una aeronave militar estadounidense sobre el Mar de China Meridional en el espacio aéreo internacional, según el Pentágono.

El comando militar estadounidense responsable del área Indo-Pacífico dijo que la maniobra de un avión chino J-16 ocurrió la semana pasada y obligó al avión estadounidense RC-135 a volar a través de su estela turbulenta.

Estados Unidos continuará volando, navegando y operando, de manera segura y responsable, donde lo permita la ley internacional. Pentágono

Un video mostró un avión de combate pasando frente a la nariz del avión estadounidense y la cabina del RC-135 temblando en medio de la turbulencia.

El portavoz de la embajada de China en Washington, Liu Pengyu, no hizo comentarios sobre el asunto, pero dijo que durante mucho tiempo Estados Unidos había "desplegado con frecuencia aviones y embarcaciones para el reconocimiento cercano de China, lo que representa un grave peligro para la seguridad nacional de China."

"China insta a Estados Unidos a detener provocaciones tan peligrosas y a dejar de desviar responsabilidades", dijo Liu por correo electrónico tras una solicitud de comentarios sobre la declaración militar de Estados Unidos.

El comunicado del Pentágono añadió que China "continuará tomando las medidas necesarias para defender resueltamente su soberanía y seguridad, y trabajará con los países de la región para salvaguardar firmemente la paz y la estabilidad en el Mar Meridional de China."

A Chinese J-16 jet fighter flew directly in front of a U.S. surveillance plane in international airspace over the South China Sea, forcing the U.S. Air Force plane to fly through the fighter's wake turbulence and causing the U.S. aircraft to shake. https://t.co/OSz1emHIyP pic.twitter.com/KrKujgAQQv — ABC News (@ABC) May 30, 2023

Espacio aéreo internacional: Una batalla de vieja data más allá del Pentágono

China reclama casi todo el Mar de China Meridional, donde varios otros países tienen reclamos rivales, sin embargo, el derecho internacional lo considera espacio aéreo abierto. Pekín ha dicho con frecuencia que el envío de barcos y aviones de Estados Unidos al área no ayuda a la paz.

El último incidente tuvo lugar antes de que China rechazara una solicitud del secretario de Defensa de Estados Unidos, Lloyd Austin, para reunirse al margen de la cumbre de seguridad asiática Shangri-La Dialogue en Singapur esta semana.

Un alto funcionario de defensa de Estados Unidos, que habló bajo condición de anonimato, dijo que desde 2021 China había rechazado o dejó sin respuesta más de una docena de solicitudes para hablar con el Pentágono, que sostiene que tales contactos son importantes para evitar malentendidos.

El encuentro siguió lo que Estados Unidos ha calificado de tendencia reciente de comportamiento cada vez más peligroso por parte de aviones militares chinos.

Este tipo de interceptaciones se producen ocasionalmente. En diciembre, un avión militar chino se acercó a menos de 3 metros de un avión de las Fuerzas Aéreas estadounidenses y le obligó a realizar maniobras evasivas para evitar una colisión en el espacio aéreo internacional.

Las relaciones entre China y Estados Unidos han sido tensas, con fricciones entre las dos mayores economías del mundo en torno a todo tipo de cuestiones, desde Taiwán y el historial de derechos humanos de China hasta su actividad militar en el Mar de China Meridional.