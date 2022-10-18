Aviones de EU interceptan a 2 bombarderos rusos cerca de Alaska

El Comando de Defensa Aeroespacial de América del Norte (NORAD) informó que dos aviones de combate F-16 de Estados Unidos (EU) interceptaron a dos bombarderos rusos en el espacio internacional, cerca de Alaska.

Mediante un comunicado, NORAD informó que los bombarderos rusos Tu-95 fueron interceptados y rastreados cuando ingresaban y operaban dentro de la zona de identificación de Defensa Aérea de Alaska.

“Dos aviones de combate F-16 de la Fuerza Aérea de EU interceptaron el avión ruso que permaneció en el espacio aéreo internacional y no ingresó al espacio aéreo soberano estadunidense o canadiense”, se lee en el comunicado de NORAD.

El Comando añadió que la actividad rusa en la zona de defensa aérea norteamericana conocida como ADIZ, por sus siglas en inglés, no se vio como una amenaza ni la actividad fue vista como provocación.

Two U.S. Air Force F-16s intercepted two Russian Tu-95 Bear-H bombers entering the Alaskan Air Defense Identification Zone Oct 17. See press release for more details. #WeHaveTheWatch #HomelandDefense #AlwaysVigilant pic.twitter.com/9vY0scaQOi — Alaskan NORAD Region and Alaskan Command (@ANRALCOM) October 18, 2022

“NORAD rastrea e identifica positivamente aeronaves militares extranjeras que ingresan. El ADIZ NORAD monitorea rutinariamente los movimientos de aeronaves extranjeras y, según sea necesario, escolta”.

Finalmente indicó que “seguimos listos para emplear una serie de opciones de respuesta en defensa de la soberanía de América del Norte y el Ártico”.



El vuelo de los aviones con capacidad nuclear se produjo en un momento de alta tensión en la guerra de Rusia con Ucrania y su enfrentamiento con Occidente, luego de que la OTAN y EU dijeron que esperaban que Rusia probara sus fuerzas nucleares de manera inminente.

Moscú confirma vuelo de bombarderos rusos en el Pacífico

El Ministerio de Defensa de Rusia confirmó que dos de sus bombarderos estratégicos Tu-95 realizaron un vuelo de más de 12 horas sobre el Océano Pacífico, el Mar de Bering y el Mar de Ojotsk.

Describió la misión como "un vuelo programado sobre aguas neutrales", de acuerdo con las reglas del espacio aéreo internacional.

El ministerio no especificó la ruta, pero una ruta de vuelo sobre el Mar de Ojotsk y el Mar de Bering habría pasado cerca de Japón y EU.

