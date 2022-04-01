Aviones militares de Corea chocan en entrenamiento; hay 4 muertos

Cuatro pilotos murieron este viernes cuando dos aviones militares de la Fuerza Aérea de Corea del Sur chocaron durante un ejercicio de entrenamiento, informaron las autoridades del país asiático.

El choque entre los aviones militares de Corea del Sur ocurrió alrededor de las 13:37 (hora local) a unos seis kilómetros al sur de la base de aviones KT-1 en la ciudad de Sacheon.

La colisión sucedió cinco minutos después del despegue de ambos aviones militares en los que viajaban dos personas en cada uno, un estudiante y un instructor.

"A pesar de sus intentos de escape de emergencia... todos, los dos estudiantes piloto y dos instructores de vuelo a bordo de los dos aviones murieron", informó el gobierno de Corea del Sur mediante un comunicado.

#BREAKING Dos aviones de la Fuerza Aérea de Corea del Sur chocaron hoy en el aire y se estrellaron contra una montaña. Al menos cuatro personas fallecieron. El accidente ocurrió durante un ejercicio de entrenamiento en la ciudad suroriental de Sacheon#ONU #CoreadelSur #Europa pic.twitter.com/ZGk05N0hNC — Renemassmedia (@renemassmedia) April 1, 2022

Iniciarán investigación sobre choque de aviones militares

Autoridades de Corea del Sur informaron que 130 soldados, 95 policías, 60 bomberos y helicópteros comenzaron una búsqueda en el lugar del accidente, para encontrar los cuerpos de los tripulantes, así como recoger las partes de los aviones militares.

“Los restos están esparcidos por el lugar del accidente. Los incendios que rodean los escombros ahora están completamente extinguidos y nos estamos enfocando en buscar vidas”, indicó un policía local.

La fuerza aérea coreana aseguró que el choque entre aviones militares no dejó víctimas civiles, pero formó un equipo para determinar la causa del accidente y los daños, incluso en la comunidad residente.

Además un agente de la policía de Sacheon agregó que un auto que se encontraba estacionado quedó destrozado debido al impacto del fuselaje. Sin embargo, no había información de daños más graves.

En redes sociales circulan videos en los que se puede ver humo en el cielo tras el choque entre los dos aviones militares de la Fuerzas de Corea del Sur. En otras imágenes se muestran los restos del avión esparcidos por varias partes, mientras un grupo de policías se encuentra en la zona realizando investigaciones.

