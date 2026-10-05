Se desploma avioneta en Nayarit; Fiscalía investiga conexión con un intento de atentado contra el gobernador

Tragedia en el aire. Una avioneta Cessna Citation se desplomó la tarde del domingo 5 de octubre en el municipio de Ixtlán del Río, Nayarit, dejando como saldo dos personas muertas; la aeronave había despegado del aeropuerto Amado Nervo de Tepic con dirección a Aguascalientes y perdió contacto pocos minutos después de iniciar el vuelo.

El accidente ocurrió cerca de la comunidad Mezquites, en una zona de difícil acceso; habitantes del lugar reportaron haber visto cómo la aeronave cayó envuelta en llamas y posteriormente observaron una columna de humo acompañado de un estruendo.

Las víctimas fueron identificadas de manera preliminar como Óscar Quesada y Ricardo, quienes viajaban como piloto y copiloto, respectivamente.

¿De dónde salió la avioneta que cayó en Ixtlán del Río?

La aeronave involucrada es una Cessna Citation con matrícula XV-BAR; de acuerdo con las investigaciones preliminares, salió alrededor de las 16:30 horas del aeropuerto Amado Nervo, ubicado en Tepic, con destino al estado de Aguascalientes.

El vuelo avanzó durante algunos minutos, pero cerca de las 17:00 horas se perdió comunicación con sus dos tripulantes; sin embargo, poco después se conoció el desplome en una zona cercana a Mezquites.

Autoridades analizan intento de atentado contra gobernador de Morena, Miguel Ángel Navarro

Tras conocerse el desplome, corporaciones estatales acudieron para preservar el área mientras avanzaban las labores relacionadas con el accidente aéreo; la dificultad para llegar hasta el lugar hizo necesario mantener los trabajos en la zona donde terminó la aeronave.

La Fiscalía de Nayarit informó que permanecerá atenta a las investigaciones que realizan las autoridades federales; su personal también participará en la recopilación de indicios y en las diligencias relacionadas con los cuerpos de las dos personas fallecidas.

La fiscal estatal, Elvia Ludmila Heredia, señaló que la investigación deberá avanzar mediante el análisis de los elementos encontrados en el lugar y la información obtenida durante las diligencias; además, se indaga una posible conexión entre la caída de la aeronave y un intento de atentar contra la vida del gobernador de Morena, Miguel Ángel Navarro.

"En una situación informal, ayer hubo un lamentable hecho aéreo, el cual está siendo procesado por las autoridades federales, de los cuales la Fiscalía estará atenta para recolectar los indicios, los cuerpos y, la policía estatal, ya está preservando la escena.

"Decirle al gobernador que no paremos con la información hasta establecer si con los trabajos de extracciones e inteligencia tenía como objeto atentar contra su vida. Nosotros, desde el fuero común, haremos los cruces y seguiremos trabajando con los testigos colaboradores que están detenidos", explicó en conferencia la fiscal de Nayarit, Elvia Ludmila Heredia.