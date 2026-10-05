Accidente aéreo

Notas
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Se desploma avioneta en Nayarit; Fiscalía investiga conexión con un intento de atentado contra el gobernador
Una avioneta cayó en Ixtlán del Río, Nayarit, y dejó dos muertos; la Fiscalía analiza si el desplome pudo tratarse de un intento de atentado contra el gobernador.
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VIDEO: ¡Rescate desde el aire! Helicóptero de la SSP de Yucatán entra en acción tras ataque de abejas en Sitpach
Ataque de abejas en Sitpach movilizó a la SSP de Yucatán; un helicóptero Bell 429 rescató a una persona con múltiples picaduras, hipotensión y dificultad para respirar.
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Helicóptero aterriza de emergencia en Durango y deja 7 lesionados
Los siete tripulantes fueron atendidos por contusiones leves mientras autoridades investigan qué provocó el incidente aéreo.
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VIDEO: Sufre incidente aéreo gobernador de Chiapas, Eduardo Ramírez
Un grupo de aves y la poca visibilidad complicaron el vuelo del gobernador de Chiapas; la maniobra de los pilotos evitó que el momento pasara a mayores.
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La ironía de la transparencia: Prometen abrir datos mientras reservan información bajo argumento de "seguridad nacional"
El gobierno promete reducir las reservas de información a dos causales, pero mantiene ocultos los sobrecostos del Tren Maya, el AIFA y la investigación del asesinato de Héctor Melesio Cuén.
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"Quedamos en medio de la nada": pasajera sobrevive a desplome de avioneta en Nuevo León y publica video
Ingrid Valenzuela grabó los primeros minutos después del desplome de una avioneta en Nuevo León. En las imágenes se observa la aeronave entre árboles y la llamada de auxilio.