Trágico accidente aéreo en Guatemala: Avioneta se desploma; muere exfutbolista, un empresario y su esposa embarazada

Un accidente de avioneta en Guatemala dejó cuatro personas muertas tras el desplome de la aeronave en una zona montañosa de San Marcos. La Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC) confirmó que el vuelo era privado y que la unidad perdió altitud antes del impacto.

El accidente en Guatemala fue atendido por la Asociación Nacional de Bomberos Municipales Departamentales, que localizó los restos de la avioneta en Esquipulas Palo Gordo. El Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif) confirmó que no hubo sobrevivientes.

¿Qué se sabe del accidente de avioneta en Guatemala?

La DGAC informó que la aeronave siniestrada era una Cessna 182, la cual descendió de forma repentina hasta colisionar contra el terreno.

El accidente de avioneta en Guatemala ocurrió en una zona boscosa y de difícil acceso, lo que obligó a la movilización de rescatistas y apoyo de elementos de seguridad en el área.

Imágenes difundidas por los Bomberos Municipales Departamentales muestran la avioneta completamente destruida, evidenciando la magnitud del impacto.

Las autoridades iniciaron una investigación para esclarecer el accidente en Guatemala, sin descartar que las condiciones climáticas hayan influido en la caída.

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¿Quiénes murieron en el accidente de avioneta en Guatemala?

El Inacif confirmó que cuatro personas murieron en el accidente en Guatemala:



Daniel Darío Doherr Pérez, de 31 años, piloto de la avioneta y exfutbolista

Judith Edilma Mazariegos Rodas, de 26 años, con seis meses de embarazo

José Carlos Fuentes Orozco, médico de 48 años

Harald Humdrum, de 55 años, empresario de origen extranjero

Las víctimas viajaban a bordo de la avioneta al momento del accidente en Guatemala, sin posibilidad de sobrevivir tras el impacto.

Hallan pertenencias tras el accidente aéreo en Guatemala

En la zona del accidente de avioneta en Guatemala, autoridades y comunitarios localizaron objetos personales entre los restos de la aeronave.

De acuerdo con reportes oficiales, se recuperó dinero en efectivo, documentos, un teléfono móvil dañado y equipo de comunicación. Todo fue asegurado como evidencia por personal del Ministerio Público, con apoyo de fuerzas de seguridad.

Las pertenencias fueron resguardadas y entregadas conforme a los protocolos, mientras continúan las diligencias por el accidente en Guatemala.

Lamentan muerte de tripulantes tras accidente aéreo de avioneta en Guatemala

El club Comunicaciones FC lamentó la muerte de Daniel Darío Doherr Pérez, a quien despidió como parte de su historia deportiva, recordando su paso por distintas etapas del futbol guatemalteco. En un mensaje institucional, expresó condolencias a su familia, compañeros y amigos.

Por su parte, el entorno del médico José Carlos Fuentes Orozco también manifestó pesar por su fallecimiento, destacando su labor profesional y cercanía con sus pacientes. Ambos mensajes coincidieron en el reconocimiento a sus trayectorias y en el impacto que deja su pérdida.