VIDEO: Lanzan peces desde avioneta para repoblar lagos en Utah

Con el objetivo de repoblar alrededor de 200 lagos, miles de peces fueron arrojados desde una avioneta, detalló la División de Recursos de Vida Silvestre (DWR, por sus siglas en inglés) de Utah, Estados Unidos.

Las especies no fueron transportadas en vehículos debido a que en ellos es más difícil que los peces mantengan un buen nivel de oxígeno, vital para que todos los animales permanezcan con vida.

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Desde una avioneta es posible liberar hasta 35 mil peces, conocidos como alevines, los cuales son crías recién nacidas que se utilizan para repoblar estanques y ríos.

Los peces “revolotean” al agua sin sufrir ningún daño: DWR

En redes sociales, la DWR compartió un video del momento en que los animales fueron liberados desde una gran altura, sin sufrir ninguna lesión durante la caída.

La grabación muestra el momento exacto en que se abre una compuerta colocada en la parte inferior de la aeronave, mientras miles de pequeños peces caen en el lago. También se aprecia a la tripulación llenando un contenedor con los alevines, que posteriormente fueron arrojados al agua.

“Los peces miden entre una y tres pulgadas de largo, por lo que revolotean lentamente hacia el agua”, detalló la División de Recursos de Vida Silvestre en redes sociales.

Asimismo, informó que los lagos que fueron repoblados no son accesibles en vehículos ni por otros medios de almacenamiento, por lo que las autoridades de Utah recurren a las avionetas para llevar a cabo esta tarea.

“La repoblación aérea de peces en Utah es un método eficaz y lo ha sido desde mediados de la década de 1950. Los estudios posteriores muestran que la supervivencia de los animales almacenados en el aire es increíblemente alta”, afirmó la DWR.

Por lo anterior este método se ha utilizado a lo largo de estos años para que se puedan mantener los niveles de especies en los lagos, sobre todo en épocas donde las lluvias son escasas.

Los expertos en vida silvestre recordaron que este año, Utah ha experimentado condiciones de sequía de moderadas a extremas, lo cual afecta a muchas especies que habitan en lagos y ríos del estado.

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