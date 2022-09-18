Choque de 2 avionetas en pleno vuelo deja 3 muertos en Colorado

Al menos tres personas murieron tras el choque en pleno vuelo de dos avionetas en Colorado.

El accidente ocurrió este sábado en Longmont, cuando una avioneta Cessna 172 chocó contra otro avión en el aire, cerca del aeropuerto Vance Brand, a media hora de Boulder.

Las autoridades informaron que dos personas viajaban en la avioneta Cessna y ambas murieron; sin embargo, por ahora desconocen cuántas más viajaban en la otra aeronave.

La Administración Federal de Aviación (FAA) y la Junta Nacional de Seguridad de Transporte ya comenzaron las investigaciones para saber qué provocó el choque de las dos avionetas donde murieron al menos tres personas.

🛑BREAKING!



Three people are dead after two planes collided mid-air in #Colorado Saturday.



The Boulder County Sheriff’s Office confirmed the crash and the number of fatalities



Details 👇:https://t.co/qO9EfoBz8U pic.twitter.com/rkUV40SACw — OsintTv📺 (@OsintTv) September 17, 2022

Choque de avionetas en California

Recientemente se reportó el choque de dos avionetas en el aeropuerto de Watsonville, en el norte de California cuando intentaban aterrizar. El accidente dejó dos personas muertas.

En una de las avionetas, un Cessna 340, viajaba una persona, en la otra iban dos a bordo de un Cessna 152.

El choque ocurrió poco antes de las 15:00 horas de este jueves, en un aeropuerto local de California. Una de las aeronaves se desplomó sobre un hangar, cerca de la pista del aeropuerto de Watsonville.

Autoridades de Watsonville arribaron múltiples agencias para atender el choque de las avionetas. Además las autoridades comenzaron una investigación.

“Tenemos informes de múltiples muertes. El informe llegó a las 2:56 p.m. La investigación está en curso, las actualizaciones seguirán”, compartió la cuenta de la ciudad Watsonville City en Twitter.

