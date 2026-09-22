Iba caminando y se desvaneció: hombre de la tercera edad muere en calles Azcapotzalco, CDMX

Un hombre de la tercera edad murió en el Jardín Hidalgo, ubicado en el Centro de la alcaldía Azcapotzalco, después de que, de acuerdo con vecinos del lugar, se desvaneciera mientras caminaba; el hecho ocurrió en este punto de la alcaldía, donde la presencia de los servicios de emergencia y posteriormente de policías capitalinos generó movimiento en la zona.

Hombre caminaba cuando se desvaneció en el Jardín Hidalgo

De acuerdo con los vecinos que se encontraban en el lugar, el hombre caminaba por el Jardín Hidalgo cuando repentinamente se desvaneció.

Ante lo ocurrido, se solicitó la presencia de los servicios de emergencia para que pudiera recibir atención y los primeros auxilios por parte de los paramédicos; sin embargo, vecinos señalaron que los servicios de emergencia, al parecer, tardaron mucho en llegar al sitio.

Paramédicos finalmente acudieron para brindar atención al hombre, pero pese a la intervención, se confirmó su muerte.

Hasta el momento, con la información disponible, no se ha señalado cuál fue la causa del fallecimiento. Por ello, no se puede establecer si el hombre presentó algún problema de salud antes de desvanecerse o qué ocurrió exactamente antes de su muerte.

La situación provocó que el lugar fuera acordonado mientras se realizaban las diligencias correspondientes.

Policías resguardan la zona tras el fallecimiento

Elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México llegaron al Jardín Hidalgo para resguardar el área.

Los policías mantuvieron acordonada la zona donde ocurrió el fallecimiento, mientras se esperaba la llegada del personal encargado de realizar las diligencias.

Más tarde también arribó personal de Servicios Periciales de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México.

Los peritos realizaron las labores correspondientes en el lugar y posteriormente llevaron a cabo el retiro del cuerpo del hombre.

La presencia del personal de la Fiscalía forma parte de las diligencias que deberán realizarse para continuar con las investigaciones sobre lo ocurrido.

Por ahora, la información proporcionada por los vecinos señala que el hombre se encontraba caminando cuando se desvaneció. Después de que fueron solicitados los servicios de emergencia, paramédicos acudieron al sitio, pero el adulto mayor murió.