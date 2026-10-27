Reconocen a Azteca Noticias con el Premio Iris América 2026 en Madrid

Azteca Noticias recibió el Premio Iris América 2026 en Madrid, España, por hacer periodismo que incomoda al poder y dar voz a quienes no son escuchados.

El galardón es otorgado por la Academia de Televisión y de las Ciencias y las Artes del Audiovisual de España, en un reconocimiento a la labor periodística.

La importancia del rigor periodístico según la Academia de Televisión de España

Carmen Amores García, directora general de Castilla-La Mancha Media, la televisión pública de una región autónoma de España, e integrante de la junta directiva de la Academia de Televisión de España, habló sobre la esencia del periodismo.

“Un periodista no puede no decir la verdad. Podemos hablar de matices, pero esa es la esencia. Y en nuestro ADN está esa particularidad: no se puede ni se debe mentir”, afirmó Amores García.

La directiva explicó que los premios nacen de una vocación de servicio público y de hacer periodismo con rigor. Además, felicitó a Azteca Noticias por el excelente trabajo realizado.

Qué es el Premio Iris América y quién lo otorga

El Premio Iris América es otorgado por la Academia de Televisión y de las Ciencias y las Artes del Audiovisual de España. Esta institución reúne a más de mil profesionales de la televisión, además de las principales empresas y operadores del sector audiovisual de la península ibérica.