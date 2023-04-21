¡Bailarinas invaden Nueva York! Comienzan audiciones para convertirse en una Rockette

Bailarinas de 48 estados y 32 países inundaron el Radio City Music Hall para tener la oportunidad de convertirse en un Radio City Rockette en Nueva York.

La bailarina de Nueva Jersey Kayla Hsu hizo una audición el año pasado y asistió al conservatorio de verano de la compañía de danza.

Kayla Hsu / Bailarina:

“Sería un sueño hecho realidad. Desde que era pequeña, creo que todas las niñas pequeñas quieren ser una Rockette. Pero sí, es solo una especie de validación por todo el trabajo duro que he estado poniendo en esto”.

Estaba encantada de pasar los primeros cortes.

La audición de hoy fue la primera de Chloe Abbruzzese, de 18 años, en Nueva York.

"Acabo de explorar Nueva York en mi año sabático, recién me gradué de la escuela secundaria y me metí en el mundo de la danza y esta es mi primera audición real en Nueva York, así que estoy muy emocionada por la experiencia y por estar rodeada de bailarinas tan talentosas; entonces, estoy muy emocionada.", dijo.

Hannah Avervuck no quiería hacerse muchas ilusiones, pero su sueño siempre ha sido convertirse en una Rockette:

"No lo sé. Solo mantengo la mente abierta. No quiero ser demasiado optimista y quiero mantenerme serio y ponerme a trabajar. Pero tengo esperanzas".

Las bailarinas aprendieron rápidamente una rutina de ocho tiempos y luego tuvieron la oportunidad de ensayar durante 10 a 15 minutos antes de bailar frente al director y los capitanes de baile.

Fue hace 10 años cuando Maranda Lebar audicionó para convertirse en una Rockette; hoy le toca ayudar a elegir a las próximas integrantes del grupo y entiende a la perfección la presión que sienten las bailarinas:

“Oh, Dios mío, audicionar para las Rockettes. Están sintiendo todos los nervios y la emoción y la alegría y todo lo que viene con este día. Es un día intenso. Es muy largo. Sabes, estás bailando por un par de horas y con muchas otras mujeres. Hay más de mil mujeres aquí hoy audicionando".

We are having the most amazing time at Rockette auditions 💃✨ What’s been your favorite part so far? pic.twitter.com/NierI8gbSL — Rockettes (@Rockettes) April 20, 2023

Cientos de bailarinas participaron en las audiciones, no todas podrán convertirse en una Rockette

Gabriella Brooks fue una de las primeras bailarinas de la fila, pero no logró pasar el primer corte.

"Desde que tenía 6 años. Lo vi por todas partes en las noticias, la televisión, el desfile de Acción de Gracias de Macy's. Y desde entonces, oh, Dios mío, me enamoré. Yo estaba como, ¡Eso es lo que estoy haciendo, mamá! Y desde que cumplí 18, vi esas audiciones y me inscribí y dije: "Déjenme hacer esto".

"No llegué a la primera ronda", dijo. "Pero está bien. Estoy muy contenta de haber tenido esta experiencia y definitivamente regresaré el próximo año".

Los seleccionados podrían recibir un codiciado lugar en la línea Rockettes para el Christmas Spectacular Starring the Radio City Rockettes de 2023 o ser invitados a asistir al Rockettes Conservatory este verano.

Se realizarán audiciones adicionales durante el fin de semana y las selecciones finales se realizarán en mayo próximo.