Tragedia en convivencia familiar en CDMX: Detienen a joven por balacera en Venustiano Carranza; hay muertos

Tragedia en la CDMX. Un joven de aproximadamente 18 años de edad, fue detenido en calles de la alcaldía Venustiano Carranza, en la Ciudad de México; el sujeto está implicado en un ataque armado que dejó víctimas mortales.

Ataque armado en convivencia familiar deja 2 muertos y 2 heridos en la Venustiano Carranza

Los primeros informes indican que el ataque a balazos dejó dos personas muertas, de 19 y 40 años de edad, además de dos hombres lesionados de entre 16 y 26 años; los heridos fueron llevados de emergencia a un hospital para recibir atención médica especializada.

Al parecer, las víctimas se encontraban en una convivencia familiar, realizada en la vía pública en la colonia 20 de Noviembre.

El Centro de Comando y Control el joven de 18 años fue visto a bordo de una unidad, junto con otra persona, quienes posiblemente realizaron los dispararon en contra de estas personas. Después del ataque, estos sujetos huyeron del lugar.

#BoletínSSC | #DETENIDO | Tras un seguimiento virtual, efectivos de la #SSC detuvieron a un hombre que posiblemente participó en la agresión con disparos de arma de fuego en contra de cuatro personas, de las cuales dos perdieron la vida, en la alcaldía @A_VCarranza.



Los… pic.twitter.com/esTPMKn7il — SSC CDMX (@SSC_CDMX) August 30, 2026

Detienen al presunto responsable del ataque en Venustiano Carranza: quedó a disposición del MP

Tiempo después, fue interceptado por las autoridades capitalinas. Se le informó sobre sus derechos de ley, además de quedar en disposición del agente del Ministerio Público correspondiente, quien determinará su situación legal.

Hasta el momento las autoridades no han revelado la identidad del joven de 18 años, así como las posibles causas por las que realizó el ataque en el convivio familiar realizado en las calles de la alcaldía Venustiano Carranza, en la Ciudad de México.

¿Qué hacer en caso de balacera en CDMX?

La violencia en México no para, por ello, es importante estar preparados y saber qué hacer en caso de estar en situaciones peligrosas, pero ¿qué hacer en caso de una balacera?

