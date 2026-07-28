Violento ataque en Iztapalapa: Matan a balazos a hombre en calles de Bellavista; le dispararon más de 7 veces

Trágica mañana en CDMX. En las primeras horas de este 28 de julio 2026 se reportó el asesinato a balazos de un hombre de 40 años de edad, en la colonia Bellavista, alcaldía Iztapalapa, Ciudad de México.

El lugar de los hechos se encuentra acordonado por elementos de la policía capitalina; se recomienda tomar precauciones al pasar por la zona.

Lo persiguieron y le dispararon más de 7 veces: Así fue el ataque directo en Iztapalapa

Los primero reportes indican que el hombre era seguido por otros dos sujetos en el calles Sabadel y Periférico, colonia Bellavista. Al alcanzarlo, le dispararon directamente más de 7 ocasiones para después huir del lugar de los hechos, dejándolo tendido en plena vía pública.

Al reportar las detonaciones, paramédicos acudieron al lugar de los hechos para brindar la atención médica necesaria; sin embargo, al llegar al lugar delos hechos, la víctima ya no contaba con signos vitales, por lo que únicamente confirmaron la muerte del hombre.

Por el momento, las autoridades no han más detalles sobre las posibles razones por las que habría ocurrido el ataque a balazos; tampoco se sabe la identidad del hombre, ni si familiares o personas cercanas fueron notificadas del lamentable suceso.

El sujeto recibió más de 7 disparos mientras caminaba por Iztapalapa|AZTECA NOTICIAS

Zona acordonada: Fiscalía de la CDMX inicia investigaciones por el homicidio

La zona del asesinato permanece acordonada y bajo resguardo de elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, en espera de la llegada de los peritos de la Fiscalía capitalina, quienes realizarán el levantamiento del cuerpo.

Se espera que los elementos de la Fiscalía CDMX comience con las investigaciones correspondientes para esclarecer el móvil del ataque a balazos y lograr identificar a los responsables del asesinato.

¿Qué hacer en caso de balacera en CDMX?

La violencia en México no para, por ello, es importante estar preparados y saber qué hacer en caso de estar en situaciones peligrosas, pero ¿qué hacer en caso de una balacera?

