Lo dejaron a mitad de la calle: Matan a balazos a hombre en la GAM; vecinos despertaron por los disparos

Trágica mañana en CDMX. En las primeras horas de este 18 de agosto, un hombre, de aproximadamente 35 años de edad, fue asesinado a balazos en calles de la colonia San Juan y Guadalupe Ticomán, en la alcaldía Gustavo A. Madero (GAM), Ciudad de México; el cuerpo quedó en plena vía pública.

Balazos despertaron a vecinos: Hallazgo de la víctima en la GAM

Vecinos aseguran haber despertado alarmados tras escuchar varias detonaciones. Al asomarse, se encontraron con el hombre tirado a la mitad de la calle, por lo que llamaron a los servicios de emergencia.

Paramédico acudieron al lugar para brindar atención médica; sin embargo, no pudieron hacer nada para salvar a la víctima, por lo que murió en el lugar de los hechos.

Elementos de la policía capitalina acordonaron la zona del asesinato, mientras que el personal del Ministerio Público realizaba el levantamiento del cuerpo.

Hasta el momento se desconoce la razón por la que ocurrió el ataque. Autoridades no han revelado la identidad de la víctima, así como si familiares o personas cercanas ya fueron notificadas sobre los lamentables hechos en la alcaldía Gustavo A. Madero, en la Ciudad de México.

¡Tragedia en la GAM!



La tranquilidad de la colonia San Juan y Guadalupe Ticoman, en las faldas del Cerro del Chiquihuite, se vio alterada por varias detonaciones de arma de fuego. Vecinos hallaron el cuerpo sin vida de un hombre de aproximadamente 35 años frente al número 15 de… pic.twitter.com/JEgNHpfUik — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) August 18, 2026

¿Qué hacer en caso de balacera en CDMX?

La violencia en México no para, por ello, es importante estar preparados y saber qué hacer en caso de estar en situaciones peligrosas, pero ¿qué hacer en caso de una balacera?

