Autenticando...
  • Cerrar Sesión
tva (1).png
Sorry, your browser does not support inline SVG.
En Vivo

Lo dejaron a mitad de la calle: Matan a balazos a hombre en la GAM; vecinos despertaron por los disparos

Vecinos aseguran haber escuchado los balazos y al asomarse encontraron al hombre tirado en plena calle de la GAM; la víctima perdió la vida en el lugar de los hechos.

Matan a balazos a hombre en GAM: Dejan el cuerpo a mitad de la calle
Matan a balazos a hombre en GAM; vecinos escucharon detonaciones|AZTECA NOTICIAS

Escrito por: Isidro Corro, Fernanda Benítez

Trágica mañana en CDMX. En las primeras horas de este 18 de agosto, un hombre, de aproximadamente 35 años de edad, fue asesinado a balazos en calles de la colonia San Juan y Guadalupe Ticomán, en la alcaldía Gustavo A. Madero (GAM), Ciudad de México; el cuerpo quedó en plena vía pública.

Balazos despertaron a vecinos: Hallazgo de la víctima en la GAM

Vecinos aseguran haber despertado alarmados tras escuchar varias detonaciones. Al asomarse, se encontraron con el hombre tirado a la mitad de la calle, por lo que llamaron a los servicios de emergencia.

Paramédico acudieron al lugar para brindar atención médica; sin embargo, no pudieron hacer nada para salvar a la víctima, por lo que murió en el lugar de los hechos.

Elementos de la policía capitalina acordonaron la zona del asesinato, mientras que el personal del Ministerio Público realizaba el levantamiento del cuerpo.

Hasta el momento se desconoce la razón por la que ocurrió el ataque. Autoridades no han revelado la identidad de la víctima, así como si familiares o personas cercanas ya fueron notificadas sobre los lamentables hechos en la alcaldía Gustavo A. Madero, en la Ciudad de México.

¿Qué hacer en caso de balacera en CDMX?

La violencia en México no para, por ello, es importante estar preparados y saber qué hacer en caso de estar en situaciones peligrosas, pero ¿qué hacer en caso de una balacera?

  • Lo primero es tirarse al suelo, no basta con arrodillarse o agacharse.; suelta cualquier objeto que esté en tus manos.
  • No buscar al tirador, basta con identificar de qué dirección vienen las balas para retirarse lo antes posible en la dirección contraria.
  • No corra, no empuje y no grite al oír detonaciones, pues cualquiera de estas acciones podría llamar la atención de los responsables de la balacera.
  • Es importante usar los oídos para identificar cualquier sonido o peligro que se aproxime, no es recomendable mirar directamente ni investigar.
Tags relacionados
CDMX Violencia en México Accidentes en México