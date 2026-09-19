Riña termina en balacera en cancha de futbol en Chiapas; hay al menos 3 muertos y 2 heridos

Una balacera se registró la noche de este viernes 18 de septiembre en la colonia Las Granjas, en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, donde sujetos armados dispararon en una cancha de futbol.

Los primeros reportes señalan que el ataque habría comenzado tras una riña. La información preliminar reportó personas muertas y heridas, aunque el saldo todavía se encontraba en proceso de confirmación. Un reporte local señaló dos personas fallecidas y dos lesionadas.

¿Qué pasó con el niño que estaba en la cancha?

Entre los lesionados se encuentra un menor de edad que se encontraba en la zona cuando comenzaron los disparos. De acuerdo con reportes locales, recibió un impacto de arma de fuego y fue trasladado a un hospital, donde su estado fue reportado como delicado.

El lugar fue acordonado por elementos de seguridad mientras personal de la Fiscalía realizó las primeras diligencias.

Tres muertos y dos heridos de gravedad deja agresión armada en Tuxtla Gutiérrezhttps://t.co/1GtODmklMd pic.twitter.com/eNeaichJMu — Lenin Solar (@Criptex_lh) September 19, 2026

¿Qué dijo el gobernador de Chiapas sobre la balacera?

El gobernador Eduardo Ramírez Aguilar informó que instruyó a las instituciones de seguridad para atender de inmediato los hechos y localizar a los responsables.

También señaló que el Gabinete de Seguridad daría detalles de lo ocurrido y afirmó que se actuará contra los responsables. Su mensaje fue difundido en redes sociales y retomado por medios locales.

La Fiscalía de Chiapas informó, además, que desplegó un grupo especializado de agentes de investigación e inteligencia, así como personal de las fiscalías contra Homicidios y de Asuntos Estratégicos para esclarecer el ataque.

Hasta los reportes consultados la noche del 18 de septiembre, las autoridades no habían informado públicamente sobre personas detenidas por este ataque.

La investigación continúa y se espera que la Fiscalía dé a conocer nuevos detalles sobre lo ocurrido y la identidad de las víctimas.

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